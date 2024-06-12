https://sputnik-georgia.ru/20240612/zhestokoe-ubiystvo-gruzinki-v-barselone--zaderzhan-muzh-zhertvy-288377197.html

Жестокое убийство грузинки в Барселоне – задержан муж жертвы

Жестокое убийство грузинки в Барселоне – задержан муж жертвы

Sputnik Грузия

На акции с требованием наказать виновного по всей строгости закона присутствовал, в том числе, мэр Барселоны 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T15:10+0400

2024-06-12T15:10+0400

2024-06-12T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Полиция Барселоны задержала выходца из Грузии Беку Имерлишвили по обвинению в жестоком убийстве своей гражданской жены – 32-летней Натии Гулбани, сообщила телекомпания "Рустави 2". По данным следствия, мужчина сначала избил женщину, а после сбросил с балкона четвертого этажа. Соседи рассказали, что сначала слышали, как мужчина и женщина ругались, а после услышали звук падения. Все это время дома находилась мать обвиняемого в убийстве. Она попыталась преподнести случившееся как суицид, но соседи из дома напротив сказали, что видели, как мужчина сбросил женщину с балкона. Обвиняемый в убийстве скрылся с места преступления, но был задержан по горячим следам. Суд Барселоны поместил Имерлишвили под стражу на время следствия. Как рассказали соседи, из квартиры пары часто доносились крики, а за несколько дней до трагедии задержанный бросил в женщину бутылку пива.В связи со случившимся в центре Барселоны прошли акции протеста с требованием наказать виновного по всей строгости закона. На акции были мэр города, сотрудники органов местного самоуправления и правозащитники. Жители Барселоны приносят цветы к дому, где жила Натия Гулбани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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