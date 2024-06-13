https://sputnik-georgia.ru/20240613/basilashvili-probilsya-v-14-finala-tennisnogo-turnira-v-lione-288379170.html

Басилашвили пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Лионе

Басилашвили пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Лионе

Sputnik Грузия

Николоз Басилашвили в 1/8 финала обыграл француза Максима Жанвье 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T15:10+0400

2024-06-13T15:10+0400

2024-06-13T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Экс-первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили вышел в 1/4 финала турнира Challenger Tour в Лионе, призовой фонд которого составляет 120 тысяч евро. Challenger Tour в Лионе продлится до 16 июня. Басилашвили в 1/8 финала обыграл француза Максима Жанвье (7:5, 6:1). Следующую встречу грузинский теннисист проведет 14 июня. Имя соперника определится в четверг. Басилашвили успешного прошел отборочный этап турнира, обыграв португальца Элиаша в трех сетах (6:3, 3:6, 6:1), а затем испанца Табернера (6:3, 6:4). Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16 место. На данный момент он находится на 596 позиции в классификации. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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