https://sputnik-georgia.ru/20240613/dlya-konvertiruemosti-rublya-ne-trebuetsya-birzhevaya-torgovlya-valyutoy--tsb-rossii-288393682.html

Для конвертируемости рубля не требуется биржевая торговля валютой – ЦБ России

Для конвертируемости рубля не требуется биржевая торговля валютой – ЦБ России

Sputnik Грузия

Россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, говорится в материалах Банка России 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T19:40+0400

2024-06-13T19:40+0400

2024-06-13T19:40+0400

экономика

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования, курс останется единым и рыночным, следует из пояснений ЦБ. США в среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. Отмечается, что курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки. "В последнее время на фоне благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы продажи валюты со стороны экспортеров росли. В мае они увеличились на 13%, до 15 миллиардов долларов США, по 29 крупнейшим экспортерам", – добавили в ЦБ. Там подчеркнули, что введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. "Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 годов, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным", – добавил регулятор.Кроме того, россияне по-прежнему могут приобрести наличные доллары США и евро в банках по курсу кредитной организации, говорится в материалах Банка России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

экономика, россия, в мире, доллар, центральный банк росси, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины