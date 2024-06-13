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Дорогу в пригороде Тбилиси закроют на четыре месяца

Дорогу в пригороде Тбилиси закроют на четыре месяца

Sputnik Грузия

В связи с запланированными работами передвижение автотранспорта по данному участку будет полностью запрещено 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T20:58+0400

2024-06-13T20:58+0400

2024-06-13T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Передвижение автотранспорта по Цхнетскому шоссе в пригороде Тбилиси будет полностью запрещено в связи с ремонтными работами в течение четырех месяцев с 00:00 15 июня, сообщила мэрия Тбилиси. По информации мэрии, начинается полный ремонт шоссе, который коснется участка от Цхнетского шоссе, 6 (т. н. островки Багеби) до нового автомобильного моста поселения Багеби. Остальные транспортные средства будут двигаться от проспекта Ильи Чавчавадзе в сторону Цхнети через проспект Тамарашвили, Университетскую улицу и мост, соединяющий Сабуртало-Багеби, а со стороны Цкнети и Багеби водители частных автомобилей будут двигаться в направлении проспекта Чавчавадзе через мост, соединяющий Сабуртало-Багеби, Университетскую улицу и проспект Тамарашвили. От автомобильного узла пересечения Цхнетского шоссе и улицы Учанеишвили можно будет передвигаться в направлении как улицы Учанеишвили, так и Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. В рамках ремонтных работ изменения вводятся и в маршрутах автобусов, которые можно посмотреть на сайте мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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