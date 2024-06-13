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Дорогу в пригороде Тбилиси закроют на четыре месяца
Дорогу в пригороде Тбилиси закроют на четыре месяца
Sputnik Грузия
В связи с запланированными работами передвижение автотранспорта по данному участку будет полностью запрещено 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T20:58+0400
2024-06-13T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Передвижение автотранспорта по Цхнетскому шоссе в пригороде Тбилиси будет полностью запрещено в связи с ремонтными работами в течение четырех месяцев с 00:00 15 июня, сообщила мэрия Тбилиси. По информации мэрии, начинается полный ремонт шоссе, который коснется участка от Цхнетского шоссе, 6 (т. н. островки Багеби) до нового автомобильного моста поселения Багеби. Остальные транспортные средства будут двигаться от проспекта Ильи Чавчавадзе в сторону Цхнети через проспект Тамарашвили, Университетскую улицу и мост, соединяющий Сабуртало-Багеби, а со стороны Цкнети и Багеби водители частных автомобилей будут двигаться в направлении проспекта Чавчавадзе через мост, соединяющий Сабуртало-Багеби, Университетскую улицу и проспект Тамарашвили. От автомобильного узла пересечения Цхнетского шоссе и улицы Учанеишвили можно будет передвигаться в направлении как улицы Учанеишвили, так и Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. В рамках ремонтных работ изменения вводятся и в маршрутах автобусов, которые можно посмотреть на сайте мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, дороги, мэрия тбилиси
Дорогу в пригороде Тбилиси закроют на четыре месяца
В связи с запланированными работами передвижение автотранспорта по данному участку будет полностью запрещено
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Передвижение автотранспорта по Цхнетскому шоссе в пригороде Тбилиси будет полностью запрещено в связи с ремонтными работами в течение четырех месяцев с 00:00 15 июня, сообщила мэрия Тбилиси.
По информации мэрии, начинается полный ремонт шоссе, который коснется участка от Цхнетского шоссе, 6 (т. н. островки Багеби) до нового автомобильного моста поселения Багеби.
В связи с запланированными работами передвижение автотранспорта по данному участку будет полностью запрещено. Ограничение не коснется лишь местных жителей, которые смогут передвигаться по данному маршруту на собственных автомобилях.
Остальные транспортные средства будут двигаться от проспекта Ильи Чавчавадзе в сторону Цхнети через проспект Тамарашвили, Университетскую улицу и мост, соединяющий Сабуртало-Багеби, а со стороны Цкнети и Багеби водители частных автомобилей будут двигаться в направлении проспекта Чавчавадзе через мост, соединяющий Сабуртало-Багеби, Университетскую улицу и проспект Тамарашвили.
От автомобильного узла пересечения Цхнетского шоссе и улицы Учанеишвили можно будет передвигаться в направлении как улицы Учанеишвили, так и Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули.
В рамках ремонтных работ изменения вводятся и в маршрутах автобусов, которые можно посмотреть на сайте мэрии.