https://sputnik-georgia.ru/20240613/ischenko-snyatie-zapreta-s-azova-v-ssha-levye-protiv-pravykh-i-raspad-starogo-mira-288385847.html

Ищенко: снятие запрета с "Азова"* в США, левые против правых и распад старого мира

Ищенко: снятие запрета с "Азова"* в США, левые против правых и распад старого мира

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T10:54+0400

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Чем завершились выборы в Европарламент? Почему разговоры о правом повороте Европы не соответствуют действительности? Почему мировая система больше не строится на идеологиях? Зачем США разрешили поставлять оружие запрещенному в России "Азову"*? Что может вызвать гражданскую войну в Европе? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко* Запрещенная в России террористическая организация.

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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, европа, европарламент, видео