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Ищенко: снятие запрета с "Азова"* в США, левые против правых и распад старого мира
Ищенко: снятие запрета с "Азова"* в США, левые против правых и распад старого мира
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T10:54+0400
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Чем завершились выборы в Европарламент? Почему разговоры о правом повороте Европы не соответствуют действительности? Почему мировая система больше не строится на идеологиях? Зачем США разрешили поставлять оружие запрещенному в России "Азову"*? Что может вызвать гражданскую войну в Европе? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко* Запрещенная в России террористическая организация.
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, европа, европарламент, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, европа, европарламент, видео
Ищенко: снятие запрета с "Азова"* в США, левые против правых и распад старого мира
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Чем завершились выборы в Европарламент? Почему разговоры о правом повороте Европы не соответствуют действительности?
Почему мировая система больше не строится на идеологиях? Зачем США разрешили поставлять оружие запрещенному в России "Азову"*? Что может вызвать гражданскую войну в Европе?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко
* Запрещенная в России террористическая организация.