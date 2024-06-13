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https://sputnik-georgia.ru/20240613/ispanskaya-kompaniya-prodolzhit-uluchshat-vodosnabzhenie-v-trekh-gorodakh-gruzii-288390798.html
Испанская компания продолжит улучшать водоснабжение в трех городах Грузии
Испанская компания продолжит улучшать водоснабжение в трех городах Грузии
Sputnik Грузия
На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T16:29+0400
2024-06-13T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Испанская компания Aqualia хочет превратить водораспределительную компанию Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), в компанию современных европейских стандартов, для улучшения системы водоснабжения в Тбилиси, Рустави и Мцхета, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В декабре 2023 года стало известно, что Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси, потратит 363 миллиона лари на улучшение системы водоснабжения в столице Грузии, а также в Рустави и Мцхета. Компания планирует отремонтировать несколько сотен километров амортизированной сети и находящуюся в критическом состоянии инфраструктуру в 2024-2026 годах. В министерстве экономики прошла встреча Давиташвили с новым исполнительным директором FCC Aqualia Хосе Энрике Бофили Маэстре и гендиректором GWP Хосе Мигелем Сантосом. По словам Давиташвили, испанская компания является одним из основных инвесторов Грузии. На встрече в Минэкономики представители FCC Aqualia рассказали о важности крупных инвестиций, сделанных в сфере водоснабжения Тбилиси, Мцхета и Рустави, и обсудили перспективы развития будущих отношений. Как отметил гендиректор GWP Хосе Мигель Сантос, акционеры готовы активно участвовать в текущей деятельности и мониторинге прогресса компании в будущем, для них особенно важно устойчивое и ориентированное на результат развитие Georgia Water and Power. По его словам, визит руководства Aqualia подчеркивает важность реализованных в Грузии инвестиций и приоритетность проекта улучшения водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета для испанской компании. В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы. На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях. По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тысячи км и 1,5 тысячи км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления. Сложность состояния инфраструктуры обусловлена, прежде всего, возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими. В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий. В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water &amp; Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. Aqualia на данный момент является крупнейшим отраслевым инвестором в Грузии и одним из мировых лидеров в сфере водоснабжения. Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения. В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, леван давиташвили, тбилиси, рустави, мцхета, georgian water and power
грузия, новости, общество, леван давиташвили, тбилиси, рустави, мцхета, georgian water and power

Испанская компания продолжит улучшать водоснабжение в трех городах Грузии

16:29 13.06.2024
© courtesy of Georgian Water and Power - GWP LTDЛоготип компании Georgian Water and Power (GWP)
Логотип компании Georgian Water and Power (GWP) - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2024
© courtesy of Georgian Water and Power - GWP LTD
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На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Испанская компания Aqualia хочет превратить водораспределительную компанию Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), в компанию современных европейских стандартов, для улучшения системы водоснабжения в Тбилиси, Рустави и Мцхета, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
В декабре 2023 года стало известно, что Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси, потратит 363 миллиона лари на улучшение системы водоснабжения в столице Грузии, а также в Рустави и Мцхета. Компания планирует отремонтировать несколько сотен километров амортизированной сети и находящуюся в критическом состоянии инфраструктуру в 2024-2026 годах.

"Перед испанской компанией Aqualia стоит великая миссия превратить Georgian Water and Power в компанию современных европейских стандартов, от беспрепятственной работы которой зависит непрерывное и безопасное водоснабжение столицы Грузии, а также Рустави и Мцхета", – заявил Давиташвили.

В министерстве экономики прошла встреча Давиташвили с новым исполнительным директором FCC Aqualia Хосе Энрике Бофили Маэстре и гендиректором GWP Хосе Мигелем Сантосом.
По словам Давиташвили, испанская компания является одним из основных инвесторов Грузии.

"Мы приветствуем инвестиции из стран ЕС. Они способствуют развитию местной экономики, внедряют новые технологии и создают новые рабочие места. Мы надеемся, что успешный пример Aqualia станет дополнительным стимулом для дальнейшего роста европейских инвестиций на грузинском рынке", – сказал он.

На встрече в Минэкономики представители FCC Aqualia рассказали о важности крупных инвестиций, сделанных в сфере водоснабжения Тбилиси, Мцхета и Рустави, и обсудили перспективы развития будущих отношений.
Как отметил гендиректор GWP Хосе Мигель Сантос, акционеры готовы активно участвовать в текущей деятельности и мониторинге прогресса компании в будущем, для них особенно важно устойчивое и ориентированное на результат развитие Georgia Water and Power.
По его словам, визит руководства Aqualia подчеркивает важность реализованных в Грузии инвестиций и приоритетность проекта улучшения водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета для испанской компании.
Как ранее заявил Сантос, системы водоснабжения и водоотведения Тбилиси, Рустави и Мцхета находятся в критическом состоянии и требуют немедленного реагирования – разработки долгосрочного плана развития и масштабных инвестиций.
В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы.
На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях.
По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тысячи км и 1,5 тысячи км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления.
Сложность состояния инфраструктуры обусловлена, прежде всего, возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими.
В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий.
На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах (показатель аварийности в Европе составляет 50 аварий на 100 км).
В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов.
Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. Aqualia на данный момент является крупнейшим отраслевым инвестором в Грузии и одним из мировых лидеров в сфере водоснабжения.
Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения.
В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).
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