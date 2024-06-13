https://sputnik-georgia.ru/20240613/ispanskaya-kompaniya-prodolzhit-uluchshat-vodosnabzhenie-v-trekh-gorodakh-gruzii-288390798.html

Испанская компания продолжит улучшать водоснабжение в трех городах Грузии

Испанская компания продолжит улучшать водоснабжение в трех городах Грузии

Sputnik Грузия

На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T16:29+0400

2024-06-13T16:29+0400

2024-06-13T16:29+0400

грузия

новости

общество

леван давиташвили

тбилиси

рустави

мцхета

georgian water and power

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23945/11/239451162_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_457fade23d4b774785bb15a116cc9353.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Испанская компания Aqualia хочет превратить водораспределительную компанию Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), в компанию современных европейских стандартов, для улучшения системы водоснабжения в Тбилиси, Рустави и Мцхета, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. В декабре 2023 года стало известно, что Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси, потратит 363 миллиона лари на улучшение системы водоснабжения в столице Грузии, а также в Рустави и Мцхета. Компания планирует отремонтировать несколько сотен километров амортизированной сети и находящуюся в критическом состоянии инфраструктуру в 2024-2026 годах. В министерстве экономики прошла встреча Давиташвили с новым исполнительным директором FCC Aqualia Хосе Энрике Бофили Маэстре и гендиректором GWP Хосе Мигелем Сантосом. По словам Давиташвили, испанская компания является одним из основных инвесторов Грузии. На встрече в Минэкономики представители FCC Aqualia рассказали о важности крупных инвестиций, сделанных в сфере водоснабжения Тбилиси, Мцхета и Рустави, и обсудили перспективы развития будущих отношений. Как отметил гендиректор GWP Хосе Мигель Сантос, акционеры готовы активно участвовать в текущей деятельности и мониторинге прогресса компании в будущем, для них особенно важно устойчивое и ориентированное на результат развитие Georgia Water and Power. По его словам, визит руководства Aqualia подчеркивает важность реализованных в Грузии инвестиций и приоритетность проекта улучшения водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета для испанской компании. В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы. На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях. По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тысячи км и 1,5 тысячи км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления. Сложность состояния инфраструктуры обусловлена, прежде всего, возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими. В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий. В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. Aqualia на данный момент является крупнейшим отраслевым инвестором в Грузии и одним из мировых лидеров в сфере водоснабжения. Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения. В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

рустави

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, леван давиташвили, тбилиси, рустави, мцхета, georgian water and power