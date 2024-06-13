https://sputnik-georgia.ru/20240613/kritika-vmesto-obedineniya--chto-ne-podelila-oppozitsiya-v-gruzii-pered-vyborami-288389903.html
Критика вместо объединения – что не поделила оппозиция в Грузии перед выборами?
Критика вместо объединения – что не поделила оппозиция в Грузии перед выборами?
Sputnik Грузия
Ника Мелия обрушился с критикой на крупнейшую оппозиционную партию Грузии, которую возглавлял до начала 2023 года 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T15:41+0400
2024-06-13T15:41+0400
2024-06-13T15:41+0400
политика
грузия
ника мелия
леван хабеишвили
единое национальное движение
давид кезерашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
выборы
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Параллельно заявлениям о том, что объединение оппозиции является единственной возможностью смены власти в Грузии по итогам предстоящих этой осенью парламентских выборов, оппозиционеры даже не пытаются воздерживаться от взаимной критики. Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения о том, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом. Как говорят оппозиционеры, на данном этапе партии ведут между собой переговоры. Среди них партии "Лело для Грузии", "Дроа", "Гирчи" и "Ахали", созданные экс-членами бывшей правящей, а ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Параллельно этим переговорам один из основателей "Ахали", экс-глава "Нацдвижения" Ника Мелиия обрушился с критикой на своих бывших соратников. Поводом послужила смена председателя "Нацдвижения" – депутат Левана Хабеишвили объявил, что покидает должность главы партии по состоянию здоровья. Новый председатель "Единого национального движения" не оставила это заявление без внимания. "Уверена, что люди, которые считают себя его соратниками, крайне разочарованы подобными оценками Ники Мелия", – сказала Бокучава в эфире телеканале "Рустави 2". По ее словам, заявление Мелия свидетельствует о том, что он был неискренен, когда говорил, что оппозиция должна перейти в режим ненападения. Что касается смены председателя "Нацдвижения", как заявил 8 июня Хабеишвили, он принял решение покинуть этот пост из-за состояния здоровья. Депутат получил сотрясение мозга и травму носа во время задержания, после того как попытался прорвать кордон полиции в ходе акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси 30 апреля. Хабеишвили попал в больницу, где его прооперировали. Хабеишвили намерен созвать съезд партии и предложить однопартийцам выбрать новым председателем депутата Тину Бокучава. Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года, после того как обошел на внутрипартийных выборах действующего на то время председателя партии Нику Мелия. Мелия не раз говорил, что за Леваном Хабеишвили стоят находящийся за рубежом и заочно осужденный на родине экс-министр обороны Грузии, бизнесмен Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который уже отбыл наказание за служебные преступления. К концу 2023 года часть несогласных с политикой партии и действиями Хабеишвили политиков, включая Мелия, покинула "Нацдвижение", заявив, что там установилось неформальное правление. В марте 2024 года Мелия вместе с экс-министром юстиции, бывшим заместителем генпрокурора, основателем оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия объявил о создании новой партии "Ахали", в которую вошли и другие покинувшие "Нацдвижение" политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, давид кезерашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы
политика, грузия, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, давид кезерашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы
Критика вместо объединения – что не поделила оппозиция в Грузии перед выборами?
Ника Мелия обрушился с критикой на крупнейшую оппозиционную партию Грузии, которую возглавлял до начала 2023 года
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Параллельно заявлениям о том, что объединение оппозиции является единственной возможностью смены власти в Грузии по итогам предстоящих этой осенью парламентских выборов, оппозиционеры даже не пытаются воздерживаться от взаимной критики.
Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения о том, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом.
Как говорят оппозиционеры, на данном этапе партии ведут между собой переговоры. Среди них партии "Лело для Грузии", "Дроа", "Гирчи" и "Ахали", созданные экс-членами бывшей правящей, а ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Параллельно этим переговорам один из основателей "Ахали", экс-глава "Нацдвижения" Ника Мелиия обрушился с критикой на своих бывших соратников. Поводом послужила смена председателя "Нацдвижения" – депутат Левана Хабеишвили объявил, что покидает должность главы партии по состоянию здоровья.
"Политическая коррупция, превращение политики в бизнес. В политической партии, как в ООО, менеджеров назначают, а потом переназначают... Неформальное правление не победить неформальным стилем правления", – написал Мелия в соцсети.
Новый председатель "Единого национального движения" не оставила это заявление без внимания.
"Уверена, что люди, которые считают себя его соратниками, крайне разочарованы подобными оценками Ники Мелия", – сказала Бокучава в эфире телеканале "Рустави 2".
По ее словам, заявление Мелия свидетельствует о том, что он был неискренен, когда говорил, что оппозиция должна перейти в режим ненападения.
"Я надеюсь, что для него это останется в прошлом, потому что впереди нас ждет большая борьба, ради которой мы должны объединиться, потому что этого ожидает общество", – сказала Бокучава.
Что касается смены председателя "Нацдвижения", как заявил 8 июня Хабеишвили, он принял решение покинуть этот пост из-за состояния здоровья. Депутат получил сотрясение мозга и травму носа во время задержания, после того как попытался прорвать кордон полиции в ходе акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси 30 апреля. Хабеишвили попал в больницу, где его прооперировали.
Хабеишвили намерен созвать съезд партии и предложить однопартийцам выбрать новым председателем депутата Тину Бокучава.
Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года, после того как обошел на внутрипартийных выборах действующего на то время председателя партии Нику Мелия.
Мелия не раз говорил, что за Леваном Хабеишвили стоят находящийся за рубежом и заочно осужденный на родине экс-министр обороны Грузии, бизнесмен Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который уже отбыл наказание за служебные преступления.
К концу 2023 года часть несогласных с политикой партии и действиями Хабеишвили политиков, включая Мелия, покинула "Нацдвижение", заявив, что там установилось неформальное правление.
В марте 2024 года Мелия вместе с экс-министром юстиции, бывшим заместителем генпрокурора, основателем оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия объявил о создании новой партии "Ахали", в которую вошли и другие покинувшие "Нацдвижение" политики.