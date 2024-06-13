https://sputnik-georgia.ru/20240613/minobrazovaniya-gruzii-mozhet-vernut-v-shkoly-vypusknye-ekzameny-i-uprazdnit-ene-288396843.html

Минобразования Грузии может вернуть в школы выпускные экзамены и упразднить ЕНЭ

Минобразования Грузии может вернуть в школы выпускные экзамены и упразднить ЕНЭ

Sputnik Грузия

Проверка знаний школьников необходима для того, чтобы правильно спланировать учебный процесс, считает министр 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T23:01+0400

2024-06-13T23:01+0400

2024-06-13T23:01+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

единые национальные экзамены

выпускные экзамены

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Отмена в школах Грузии выпускных экзаменов по принципу CAT (адаптированное тестирование на компьютере) привела к негативным последствиям, поэтому Минобразования планирует вернуть экзамены в школы к 2025-2026 годам, а затем заменить ими Единые национальные экзамены, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари выступая в парламенте на "Министерском часе". Система экзаменов в школах была отменена в 2019 году. С этого времени школьники сдают лишь экзамены для поступления в вузы – Единые национальные экзамены, где сдаются три обязательных предмета и один дополнительный по выбору вуза. По словам министра, школа стала носить формальный характер, особенно в старших классах, когда весь упор делается на подготовке выпускников у репетиров. "Я, конечно, ничего не имею против института репетиторов, это тоже апробированная практика. Школы опустошаются, и ученики переходят к репетиторам, в то время как и получение знаний, и оценка должны происходить в самом школьном пространстве", - подчеркнул министр. Кроме того, по словам Амилахвари, проверка знаний школьников необходима для того, чтобы правильно спланировать учебный процесс. По словам главы Минобразования, перед министерством не стоит задача, чтобы держать детей в режиме постоянной сдачи экзаменов - в начале в школах, а затем на ЕНЭ. Поэтому вносить изменения начнут лишь после того, как пилотный проект себя оправдает. По его словам, сдача экзаменов на время пилотного режима будет добровольной и школьников никто не будет заставлять. "Это не будет обязательным, и никому не придется нервничать. Когда все убедимся : школа, ученик и также учитель, что они готовы к этому процессу, мы вместе с вами подумаем, как одно можно заменить другим", - сказал Амилахвари. Правила проведения ЕНЭ Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз. Единые национальные экзамены в Грузии в этом году стартуют 3 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе. Для участия в ЕНЭ зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. Экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, единые национальные экзамены, выпускные экзамены