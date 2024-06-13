https://sputnik-georgia.ru/20240613/na-skolko-vyrastet-ekonomika-gruzii--prognoz-vsemirnogo-banka-288379025.html
На сколько вырастет экономика Грузии – прогноз Всемирного банка
На сколько вырастет экономика Грузии – прогноз Всемирного банка
Sputnik Грузия
В январе банк прогнозировал рост экономики Грузии на 4,8% в 2024 году 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T09:01+0400
2024-06-13T09:01+0400
2024-06-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии на 5,2% в 2024 году и на 5% в 2025 году, говорится в обновленном отчете банка о перспективах мировой экономики на 2024 год. Во время предыдущего прогноза в январе текущего года банк прогнозировал рост экономики Грузии на 4,8% в 2024 году и на 4,5% в 2025 году. Таким образом, прогноз улучшен на 0,4% и 0,5% соответственно. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, всемирный банк
экономика, грузия, новости, всемирный банк
На сколько вырастет экономика Грузии – прогноз Всемирного банка
В январе банк прогнозировал рост экономики Грузии на 4,8% в 2024 году
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии на 5,2% в 2024 году и на 5% в 2025 году, говорится в обновленном отчете банка о перспективах мировой экономики на 2024 год.
Во время предыдущего прогноза в январе текущего года банк прогнозировал рост экономики Грузии на 4,8% в 2024 году и на 4,5% в 2025 году. Таким образом, прогноз улучшен на 0,4% и 0,5% соответственно.
По данным
статистики, реальный экономический рост в Грузии в апреле 2024 года составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2024 года составил 9%.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.