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Непогода в Кахети: град повредил несколько сел региона
Непогода в Кахети: град повредил несколько сел региона
Sputnik Грузия
Местные власти заявляют, что ознакомляются с ситуацией 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T09:48+0400
2024-06-13T09:48+0400
2024-06-13T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Град накануне повредил несколько сел Телавского муниципалитета в регионе Кахети, сообщила телекомпания "Имеди".По предварительной информации, град повредил сельскохозяйственные угодья в селах Икалто, Руиспири и Вардисубани. На данном этапе сумма ущерба неизвестна, однако фермеры предполагают, что 15-минутный град в основном повредил многолетние и однолетние посевы, а также часть виноградников. Местные власти заявили, что ознакомляются с ситуацией. Синоптики на фоне высокой температуры до 16 июня прогнозируют дожди, град и усиление ветра в некоторых регионах страны. В частности, в Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро), согласно прогнозам Национального агентства окружающей среды, ожидается дождь с грозой, град и усиление ветра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, грузия, новости, происшествия, кахети, национальное агентство окружающей среды
непогода в грузии, грузия, новости, происшествия, кахети, национальное агентство окружающей среды
Непогода в Кахети: град повредил несколько сел региона
Местные власти заявляют, что ознакомляются с ситуацией
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Град накануне повредил несколько сел Телавского муниципалитета в регионе Кахети, сообщила телекомпания "Имеди".
По предварительной информации, град повредил сельскохозяйственные угодья в селах Икалто, Руиспири и Вардисубани.
На данном этапе сумма ущерба неизвестна, однако фермеры предполагают, что 15-минутный град в основном повредил многолетние и однолетние посевы, а также часть виноградников. Местные власти заявили, что ознакомляются с ситуацией.
Синоптики на фоне высокой температуры до 16 июня прогнозируют дожди, град и усиление ветра в некоторых регионах страны.
В частности, в Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро), согласно прогнозам Национального агентства окружающей среды, ожидается дождь с грозой, град и усиление ветра.