https://sputnik-georgia.ru/20240613/pochemu-futbolisty-sbornoy-poka-ne-poluchili-ordena-chesti---otvet-administratsii-prezidenta-288393045.html

Почему футболисты сборной Грузии пока не получили Ордена Чести?

Почему футболисты сборной Грузии пока не получили Ордена Чести?

Sputnik Грузия

В конце мая планировалось провести официальную церемонию награждения во дворце Орбелиани, но это не удалось из-за отсутствия членов сборной в Грузии, заявили в... 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T18:34+0400

2024-06-13T18:34+0400

2024-06-13T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Акт о награждении членов национальной сборной по футболу президент Саломе Зурабишвили издала еще в мае, но из-за отсутствия национальной команды в стране церемонию пришлось отложить, говорится в сообщении администрации главы государства. О том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили до сих пор не отреагировала на инициативу премьер-министра и главы парламента о награждении футболистов и тренеров сборной Грузии и руководства национальной Федерации футбола Орденом Чести, заявили мэр Тбилиси Каха Каладзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Обращение к президенту было направлено 4 апреля. Как отметили в администрации президента, следующая встреча сборной пройдет в Грузии в начале сентября. В это время президент вручит награды членам национальной команды и представителям Федерации футбола во дворце Орбелиани. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро-2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, спорт, саломе зурабишвили , каха каладзе, сборная грузии по футболу