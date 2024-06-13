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После "ПСЖ" и "Ливерпуля" защитник сборной Франции сыграет за "Торпедо" Кутаиси

После "ПСЖ" и "Ливерпуля" защитник сборной Франции сыграет за "Торпедо" Кутаиси

Sputnik Грузия

Защитник побеседовал с руководством кутаисского клуба и понял, что у команды достаточно амбициозные планы 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T22:11+0400

2024-06-13T22:11+0400

2024-06-13T22:11+0400

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фк "торпедо" кутаиси

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. После ведущих европейских клубов "Пари Сен-Жермена", "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас" защитник сборной Франции Мамаду Сако будет играть за кутаисское "Торпедо", сообщили в пресс-службе клуба. Мамаду Сако, которому недавно исполнилось 34 года, уже согласовал условия контракта с обладателем Кубка Грузии. После прохождения медицинского обследования он официально подпишет контракт. По словам защитника, он побеседовал с руководством кутаисского клуба и понял, что у команды достаточно амбициозные планы. Сако перешел в "Торпедо" на правах свободного агента. В ноябре прошлого года он покинул "Монпелье" и с тех пор оставался без команды. Что касается нового клуба Сако, то в прошлом сезоне "Торпедо" заняло третье место в Национальной лиге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, франция, фк "торпедо" кутаиси