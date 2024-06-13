https://sputnik-georgia.ru/20240613/pravitelstvo-gruzii-spisalo-dolgi-27-tysyach-studentov-pered-vuzami-288395526.html

Правительство Грузии списало долги 27 тысяч студентов перед вузами

Правительство Грузии списало долги 27 тысяч студентов перед вузами

Sputnik Грузия

С осеннего семестра 2023-2024 учебного года вдвое увеличились количество стипендиатов и размер государственной стипендии 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T21:33+0400

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2024-06-13T21:33+0400

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георгий амилахвари

студенты

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Около 27 тысячам грузинских студентов, которым приостановили статус из-за неуплаты стоимости за учебу, был списан долг в размере 30 миллионов лари (10,1 млн долларов), сообщил министр образования Георгий Амилахвари в ходе своего выступления в формате "Министерского часа". Постановление о списании долга было опубликовано 4 октября прошлого года за подписью премьер-министра Грузии. Решение коснулось студентов государственных и частных вузов, являющихся гражданами Грузии. Кроме того, по словам министра, с осеннего семестра 2023-2024 учебного года вдвое увеличились количество стипендиатов и размер государственной стипендии. Увеличенную стипендию в 300 лари (ранее 150 лари) теперь получают 5 тысяч студентов (ранее 2,5 тысячи).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, студенты