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Президент Грузии подписала поправки в закон "О борьбе против коррупции"
Президент Грузии подписала поправки в закон "О борьбе против коррупции"
Sputnik Грузия
Поправки касаются правил ареста главы Антикоррупционного бюро и имущественных деклараций должностных лиц 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T23:58+0400
2024-06-13T23:58+0400
2024-06-13T23:58+0400
политика
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саломе зурабишвили
антикоррупционное бюро
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятые парламентом поправки в закон "О борьбе против коррупции", хоть они и фасадные изменения и не отвечают условиям Евросоюза для продвижения на пути евроинтеграции, говорится в сообщении на сайте президента.Президент указала на тот факт, что на сегодняшний день главу Антикоррупционного бюро назначает премьер-министр Грузии. Кроме того, президент отметила, что Антикоррупционного бюро имеет право проводить ряд мероприятий в рамках специального административного производства в отношении избирательных субъектов, в том числе опрашивать физических лиц, а также допрашивать в присутствии судьи-магистрата; запрашивать персональные данные особой категории.Все это требует больше обоснований, чтобы не произошло выборочного применения закона и бюро не превратилось в карательное оружие против партий в руках властей, сказано в сообщении. Антикоррупционные новшестваСогласно поправкам в закон "О борьбе против коррупции", глава Антикоррупционного бюро пользуется неприкосновенностью. Привлечь его к уголовной ответственности, задержать или арестовать, обыскать, провести обыск в его доме, на рабочем месте или в машине можно лишь с согласия парламента. Исключением является, если главу Антикоррупционного бюро поймают с поличным, о чем немедленно следует сообщить парламенту. Если парламент в течение 48 часов не даст добро, задержанный или арестованный глава бюро должен будет быть немедленно освобожден. Если парламент одобрит задержание или арест главы Антикоррупционного бюро, постановлением парламента его полномочия будут приостановлены до решения о прекращении уголовного преследования или вступления в силу судебного решения. Также согласно поправкам, если имущественная декларация должностного лица содержит недостатки, Антикоррупционного бюро в течение месяца укажет ему на это и даст месяц на исправление. В течение этого месяца декларацию нельзя обнародовать.При этом исправление неточности не освобождает должностное лицо от ответственности за эту неточность, выявленную в процессе мониторинга.Если должностное лицо не исправит неточность в своей декларации в установленные сроки, оно будет оштрафовано на 1 тысячу лари. Такой же штраф, согласно действующим до сих пор правилам, предусмотрен за не заполнение декларации в сроки. Все эти поправки должны вступить в силу с 19 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , антикоррупционное бюро, евросоюз, парламент грузии
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , антикоррупционное бюро, евросоюз, парламент грузии
Президент Грузии подписала поправки в закон "О борьбе против коррупции"
Поправки касаются правил ареста главы Антикоррупционного бюро и имущественных деклараций должностных лиц
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятые парламентом поправки в закон "О борьбе против коррупции", хоть они и фасадные изменения и не отвечают условиям Евросоюза для продвижения на пути евроинтеграции, говорится в сообщении на сайте президента.
"Представленные изменения фасадные и фрагментные, не отвечают одному из девяти требований Еврокомиссии касательно открытия переговоров и вступления в Евросоюз, которое предусматривает дальнейшее способствование эффективности деятельности Антикоррупционного бюро и усиление его институциональной независимости и непредвзятости", - сказано в сообщении.
Президент указала на тот факт, что на сегодняшний день главу Антикоррупционного бюро назначает премьер-министр Грузии.
Кроме того, президент отметила, что Антикоррупционного бюро имеет право проводить ряд мероприятий в рамках специального административного производства в отношении избирательных субъектов, в том числе опрашивать физических лиц, а также допрашивать в присутствии судьи-магистрата; запрашивать персональные данные особой категории.
Все это требует больше обоснований, чтобы не произошло выборочного применения закона и бюро не превратилось в карательное оружие против партий в руках властей, сказано в сообщении.
Антикоррупционные новшества
Согласно поправкам в закон "О борьбе против коррупции", глава Антикоррупционного бюро пользуется неприкосновенностью. Привлечь его к уголовной ответственности, задержать или арестовать, обыскать, провести обыск в его доме, на рабочем месте или в машине можно лишь с согласия парламента.
Исключением является, если главу Антикоррупционного бюро поймают с поличным, о чем немедленно следует сообщить парламенту. Если парламент в течение 48 часов не даст добро, задержанный или арестованный глава бюро должен будет быть немедленно освобожден.
Если парламент одобрит задержание или арест главы Антикоррупционного бюро, постановлением парламента его полномочия будут приостановлены до решения о прекращении уголовного преследования или вступления в силу судебного решения.
Также согласно поправкам, если имущественная декларация должностного лица содержит недостатки, Антикоррупционного бюро в течение месяца укажет ему на это и даст месяц на исправление. В течение этого месяца декларацию нельзя обнародовать.
При этом исправление неточности не освобождает должностное лицо от ответственности за эту неточность, выявленную в процессе мониторинга.
Если должностное лицо не исправит неточность в своей декларации в установленные сроки, оно будет оштрафовано на 1 тысячу лари. Такой же штраф, согласно действующим до сих пор правилам, предусмотрен за не заполнение декларации в сроки.
Все эти поправки должны вступить в силу с 19 сентября.