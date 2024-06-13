https://sputnik-georgia.ru/20240613/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy-288390492.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный брифинг и отвечает на вопросы журналистов 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T16:25+0400
2024-06-13T16:25+0400
2024-06-13T16:26+0400
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Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.
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мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, в мире, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
16:25 13.06.2024 (обновлено: 16:26 13.06.2024)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит традиционный брифинг и отвечает на вопросы журналистов
Смотрите в видео, что заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге для прессы.