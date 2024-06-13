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Тбилиси присвоен статус "Европейского города спорта 2025"

Тбилиси присвоен статус "Европейского города спорта 2025"

Sputnik Грузия

Тбилисская мэрия подала заявку на получение этого статуса еще в 2023 году 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T11:49+0400

2024-06-13T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Федерация спорта европейских столиц и городов (ACES Europe) присвоила Тбилиси статус "Европейского города спорта 2025 года" (European Cities of Sport), сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Мэрия Тбилиси подала заявку на получение этого статуса еще в 2023 году. По правилам организации, спецкомиссия AECS Europe посетила Тбилиси 10 июня. Члены комиссии осмотрели спортинфраструктуру столицы, ознакомились со спортивной политикой муниципалитета, а также с текущими программами и проектами. По его словам, за последнее время в Тбилиси осуществляются проекты по строительству спортивной инфраструктуры, проводятся международные соревновнования, активно пропагандируется здоровый образ жизни. "В следующем году мы вместе с организацией планируем много совместных мероприятий и хотим, чтобы у Тбилиси было более активное партнерство с европейскими городами", – сказал Басилая. Это первая заявка Тбилиси на статус "Европейского города спорта". Для получения статуса заявитель должен соответствовать 12 критериям, предусмотренным Комиссией. ACES Europe – некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе, являющаяся официальным партнером ЮНЕСКО. Ежегодно организация присваивает статус мировой и европейской столицы, города, региона спорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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