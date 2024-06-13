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Тбилиси присвоен статус "Европейского города спорта 2025"
Тбилиси присвоен статус "Европейского города спорта 2025"
Sputnik Грузия
Тбилисская мэрия подала заявку на получение этого статуса еще в 2023 году 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Федерация спорта европейских столиц и городов (ACES Europe) присвоила Тбилиси статус "Европейского города спорта 2025 года" (European Cities of Sport), сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Мэрия Тбилиси подала заявку на получение этого статуса еще в 2023 году. По правилам организации, спецкомиссия AECS Europe посетила Тбилиси 10 июня. Члены комиссии осмотрели спортинфраструктуру столицы, ознакомились со спортивной политикой муниципалитета, а также с текущими программами и проектами. По его словам, за последнее время в Тбилиси осуществляются проекты по строительству спортивной инфраструктуры, проводятся международные соревновнования, активно пропагандируется здоровый образ жизни. "В следующем году мы вместе с организацией планируем много совместных мероприятий и хотим, чтобы у Тбилиси было более активное партнерство с европейскими городами", – сказал Басилая. Это первая заявка Тбилиси на статус "Европейского города спорта". Для получения статуса заявитель должен соответствовать 12 критериям, предусмотренным Комиссией. ACES Europe – некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе, являющаяся официальным партнером ЮНЕСКО. Ежегодно организация присваивает статус мировой и европейской столицы, города, региона спорта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, андриа басилая, юнеско, новости, грузия, брюссель, спорт в грузии, спорт
Тбилиси присвоен статус "Европейского города спорта 2025"
Тбилисская мэрия подала заявку на получение этого статуса еще в 2023 году
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Федерация спорта европейских столиц и городов (ACES Europe) присвоила Тбилиси статус "Европейского города спорта 2025 года" (European Cities of Sport), сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Мэрия Тбилиси подала заявку на получение этого статуса еще в 2023 году. По правилам организации, спецкомиссия AECS Europe посетила Тбилиси 10 июня. Члены комиссии осмотрели спортинфраструктуру столицы, ознакомились со спортивной политикой муниципалитета, а также с текущими программами и проектами.
"Сегодня мы защитили статус кандидата и сделали презентацию президенту ACES Europe и команде ассоциации. Несмотря на установленные ассоциацией процедуры, сегодня Тбилиси получил окончательный ответ, и в 2025 году он станет "Европейским городом спорта", – заявил заместитель мэра столицы Андриа Басилая.
По его словам, за последнее время в Тбилиси осуществляются проекты по строительству спортивной инфраструктуры, проводятся международные соревновнования, активно пропагандируется здоровый образ жизни.
"В следующем году мы вместе с организацией планируем много совместных мероприятий и хотим, чтобы у Тбилиси было более активное партнерство с европейскими городами", – сказал Басилая.
Это первая заявка Тбилиси на статус "Европейского города спорта". Для получения статуса заявитель должен соответствовать 12 критериям, предусмотренным Комиссией.
ACES Europe – некоммерческая ассоциация со штаб-квартирой в Брюсселе, являющаяся официальным партнером ЮНЕСКО. Ежегодно организация присваивает статус мировой и европейской столицы, города, региона спорта.