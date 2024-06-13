https://sputnik-georgia.ru/20240613/zarplata-pedagogov-v-gosshkolakh-gruzii-povysitsya-s-1-iyulya--glava-minobrazovaniya-288394078.html

Зарплата педагогов в госшколах Грузии повысится с 1 июля – глава Минобразования

Зарплата педагогов в госшколах Грузии повысится с 1 июля – глава Минобразования

Sputnik Грузия

Повышение зарплат коснется 53 тысяч педагогов, сообщил министр 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T20:20+0400

2024-06-13T20:20+0400

2024-06-13T20:20+0400

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георгий амилахвари

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. С 1 июля зарплата всех учителей государственных школ повысится в среднем на 500 лари (около 180 долларов США), заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари выступая в парламенте на "Министерском часе". В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов). По его словам, повышение зарплат коснется 53 тысяч педагогов. В ходе выступления в парламенте министр также рассказал о новом документе национальных целей общего образования, который не менялся с 2004 года. Основное внимание в новом документе уделено укреплению среди школьников духа патриотизма и идеалов семьи. Кроме того, по решению Георгия Амилахвари началось усиление автономии общеобразовательных учреждений, а значит, предоставление школам большей академической свободы. Кроме того, в 20 школах начнется реализация программ профессионального образования, и учащиеся выпускного класса получат возможность освоить желаемую профессию в школе. Учеба в школах Грузии длится 12 лет. Все обучение в школах Грузии делится на три ступени: начальная ступень – с первого по шестой класс, базовая – с седьмого по девятый класс, средняя – с десятого по 12 класс. Вместе со школьным аттестатом учащиеся получат и соответствующий документ о получении профобразования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, образование в грузии