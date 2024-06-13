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Зарплата педагогов в госшколах Грузии повысится с 1 июля – глава Минобразования
Зарплата педагогов в госшколах Грузии повысится с 1 июля – глава Минобразования
Sputnik Грузия
Повышение зарплат коснется 53 тысяч педагогов, сообщил министр 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T20:20+0400
2024-06-13T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. С 1 июля зарплата всех учителей государственных школ повысится в среднем на 500 лари (около 180 долларов США), заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари выступая в парламенте на "Министерском часе". В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов). По его словам, повышение зарплат коснется 53 тысяч педагогов. В ходе выступления в парламенте министр также рассказал о новом документе национальных целей общего образования, который не менялся с 2004 года. Основное внимание в новом документе уделено укреплению среди школьников духа патриотизма и идеалов семьи. Кроме того, по решению Георгия Амилахвари началось усиление автономии общеобразовательных учреждений, а значит, предоставление школам большей академической свободы. Кроме того, в 20 школах начнется реализация программ профессионального образования, и учащиеся выпускного класса получат возможность освоить желаемую профессию в школе. Учеба в школах Грузии длится 12 лет. Все обучение в школах Грузии делится на три ступени: начальная ступень – с первого по шестой класс, базовая – с седьмого по девятый класс, средняя – с десятого по 12 класс. Вместе со школьным аттестатом учащиеся получат и соответствующий документ о получении профобразования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, образование в грузии
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, образование в грузии
Зарплата педагогов в госшколах Грузии повысится с 1 июля – глава Минобразования
Повышение зарплат коснется 53 тысяч педагогов, сообщил министр
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. С 1 июля зарплата всех учителей государственных школ повысится в среднем на 500 лари (около 180 долларов США), заявил министр образования Грузии Георгий Амилахвари выступая в парламенте на "Министерском часе".
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1 745 лари (примерно 140-620 долларов).
"Мы анонсировали, и приближается дата, когда произойдет беспрецедентное повышение зарплат учительскому корпусу, такого большого скачка не было не только в последние годы, но и практически никогда. Бюджет заработной платы учителей увеличится примерно на 35%, а с 1 июля 2024 года в условиях полной нагрузки и несмотря на статус, зарплата учителей вырастет в среднем на 500 лари", – заявил Амилахвари.
По его словам, повышение зарплат коснется 53 тысяч педагогов.
В ходе выступления в парламенте министр также рассказал о новом документе национальных целей общего образования, который не менялся с 2004 года.
Основное внимание в новом документе уделено укреплению среди школьников духа патриотизма и идеалов семьи.
"При широкомасштабных обсуждениях и активном участии членов школьного сообщества впервые с 2004 года был одобрен новый документ национальных целей общего образования, где основное внимание было уделено формированию и укреплению патриотизма, национального духа, национальной идентичности, государственному мышлению, уважению института семьи," – заявил Амилахвари.
Кроме того, по решению Георгия Амилахвари началось усиление автономии общеобразовательных учреждений, а значит, предоставление школам большей академической свободы.
Кроме того, в 20 школах начнется реализация программ профессионального образования, и учащиеся выпускного класса получат возможность освоить желаемую профессию в школе.
Учеба в школах Грузии длится 12 лет. Все обучение в школах Грузии делится на три ступени: начальная ступень – с первого по шестой класс, базовая – с седьмого по девятый класс, средняя – с десятого по 12 класс. Вместе со школьным аттестатом учащиеся получат и соответствующий документ о получении профобразования.