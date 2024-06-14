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Птичий оркестр и выросшая борода в момент соревнования: самые смешные фото недели
Птичий оркестр и выросшая борода в момент соревнования: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 14.06.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Птичий оркестр и выросшая борода в момент соревнования: самые смешные фото недели

17:20 14.06.2024 (обновлено: 17:30 14.06.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Участник красочного забега вокруг территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.

Участник красочного забега вокруг территории олимпийского комплекса &quot;Лужники&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Участник красочного забега вокруг территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.

© AP Photo / Christophe Petit Tesson/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит Макрон, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден произносят тост во время государственного ужина в Елисейском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит Макрон, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден произносят тост во время государственного ужина в Елисейском дворце. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Christophe Petit Tesson/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит Макрон, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден произносят тост во время государственного ужина в Елисейском дворце.

© AFP 2024 / Anne-Christine Poujoulat

Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тиам выступает в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.

Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тиам выступает в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Anne-Christine Poujoulat

Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тиам выступает в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.

© AFP 2024 / Elena Covalenco

Ребенок заглядывает в кабинку для голосования на выборах, Молдавия.

Ребенок заглядывает в кабинку для голосования на выборах, Молдавия. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Elena Covalenco

Ребенок заглядывает в кабинку для голосования на выборах, Молдавия.

© AP Photo / Godofredo A. Vásquez

Надувного Трампа можно увидеть на борту лодки в заливе Сан-Франциско.

Надувного Трампа можно увидеть на борту лодки в заливе Сан-Франциско. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Godofredo A. Vásquez

Надувного Трампа можно увидеть на борту лодки в заливе Сан-Франциско.

© AFP 2024 / Loic Venance

96-летняя Жанна Сверлин бросает свой букет цветов после официального бракосочетания со 100-летним ветераном Второй мировой войны из США Гарольдом Теренсом.

96-летняя Жанна Сверлин бросает свой букет цветов после официального бракосочетания со 100-летним ветераном Второй мировой войны из США Гарольдом Теренсом. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Loic Venance

96-летняя Жанна Сверлин бросает свой букет цветов после официального бракосочетания со 100-летним ветераном Второй мировой войны из США Гарольдом Теренсом.

© AFP 2024 / Brendan Smialowski

Музыканты военного оркестра принимают участие в церемонии в Вашингтоне.

Музыканты военного оркестра принимают участие в церемонии в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Brendan Smialowski

Музыканты военного оркестра принимают участие в церемонии в Вашингтоне.

© AFP 2024 / Asif Hassan

Продавец домашнего скота купает быка на рынке в Пакистане.

Продавец домашнего скота купает быка на рынке в Пакистане. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Asif Hassan

Продавец домашнего скота купает быка на рынке в Пакистане.

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