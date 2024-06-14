Птичий оркестр и выросшая борода в момент соревнования: самые смешные фото недели

Участник красочного забега вокруг территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
Участник красочного забега вокруг территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
Президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит Макрон, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден произносят тост во время государственного ужина в Елисейском дворце.
Президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Бриджит Макрон, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден произносят тост во время государственного ужина в Елисейском дворце.
Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тиам выступает в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.
Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тиам выступает в толкании ядра на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.
Ребенок заглядывает в кабинку для голосования на выборах, Молдавия.
Ребенок заглядывает в кабинку для голосования на выборах, Молдавия.
Надувного Трампа можно увидеть на борту лодки в заливе Сан-Франциско.
Надувного Трампа можно увидеть на борту лодки в заливе Сан-Франциско.
96-летняя Жанна Сверлин бросает свой букет цветов после официального бракосочетания со 100-летним ветераном Второй мировой войны из США Гарольдом Теренсом.
96-летняя Жанна Сверлин бросает свой букет цветов после официального бракосочетания со 100-летним ветераном Второй мировой войны из США Гарольдом Теренсом.
Музыканты военного оркестра принимают участие в церемонии в Вашингтоне.
Музыканты военного оркестра принимают участие в церемонии в Вашингтоне.
Продавец домашнего скота купает быка на рынке в Пакистане.
Продавец домашнего скота купает быка на рынке в Пакистане.