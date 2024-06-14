https://sputnik-georgia.ru/20240614/chto-pomozhet-ekonomike-gruzii-razvivatsya--mnenie-eksperta-288399062.html

Что поможет экономике Грузии развиваться – мнение эксперта

Что поможет экономике Грузии развиваться – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Эксперт отметил достаточно высокие показатели роста ВВП Грузии в текущем году, вопреки мнению многих международных финансовых институтов 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T18:04+0400

2024-06-14T18:04+0400

2024-06-14T18:04+0400

экономика

грузия

новости

георгий абашишвили

всемирный банк

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Грузинская экономика сможет развиваться лишь сохранив стабильную политику и мир в стране, заявил основатель компании Business Insider Georgia Георгий Абашишвили. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в апреле 2024 года составил 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2024 года составил 9%. Согласно июньскому прогнозу Всемирного банка, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,2%, а в 2025 году – на 5%. Таким образом, с января прогноз улучшен на 0,4 и 0,5% соответственно. "Всемирный банк в значительной степени опирается на самые надежные данные, оценки и аналитику, которые могут быть вокруг экономики. Следует отметить один важный факт, который ранее мы видели, что показатели роста экономики Грузии и в этом году были достаточно высокими", – сказал Абашишвили. Эксперт отметил достаточно высокие показатели роста ВВП Грузии в текущем году, вопреки мнению многих международных финансовых институтов, по оценкам которых, страна могла не иметь таких высоких темпов экономического роста. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, георгий абашишвили, всемирный банк