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Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии

Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии

Sputnik Грузия

Сегодня стартует главное спортивное событие лета, начало чемпионата Европы 2024 по футболу, на котором впервые в своей истории выступит сборная Грузии 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T10:52+0400

2024-06-14T10:52+0400

2024-06-14T10:52+0400

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Грузинские футболисты проведут свой первый поединок 18 июня против сборной Турции, но обо всем по порядку. Группа А. В матче открытия 14 июня, как и положено, сыграет страна-хозяйка чемпионата – Германия, ее соперником будет сборная Шотландии. Игра начнется в 23:00(тбс) в Мюнхене на стадионе Альянц Арена. Второй матч в этой группе состоится 15 июня в 17:00 – сборная Венгрии против сборной Швейцарии. Группа B. Так же 15 июня начнут свое футбольное путешествие участники группы B. В 20:00 Испания - Хорватия. В 23:00 Италия - Албания. Группа C. 16 июня пройдут матчи в группе C. В 20:00 Словения - Дания. В 23:00 Сербия - Англия. Группа D. Противостояния в этой группе будут разделены на два игровых дня. 16 июня в 17:00 сборная Польши сразится со сборной Нидерландов. А 17 июня в 23:00 сборная Австрии проверит свои силы против главного фаворита турнира – сборной Франции. Группа E. Еще две игры пройдут 17 июня. В 17:00 Румыния - Украина. В 20:00 Бельгия - Словакия. Группа F. И конечно "на закуску" 18 июня закрывают последний игровой день 1-го тура матчи группы F, в одном из которых начнет свой путь на Евро сборная Грузии, в соперниках у которой крепкая сборная Турции. В 20:00 в Дортмунде на знаменитом стадионе Сигнал Идуна Парк, вместимость которого порядка 81 тысячи человек, начнется самый настоящий футбольный "бой". И сборная Грузии, и сборная Турции сделают все, чтобы победить в первом матче на Евро. Подопечные Вилли Саньола провели один товарищеский матч перед турниром, в котором без особых проблем обыграли черногорцев 3:1. Все лидеры команды здоровы и готовы отдать всего себя для того, чтобы достойно представить свою страну. Конечно, главными звездами и фронтменами сборной будут великолепные Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили. Рассуждая о шансах сборной Грузии на Евро 2024, я бы отметил 2 стыковые игры против Люксембурга и Греции. Именно в этих матчах мы увидели сплоченную, организованную команду. Конечно, были и ошибки, особенно в игре в обороне, но в целом грузины выглядели конкурентоспособно, с четким пониманием требований тренерского штаба. Большим плюсом для успешного выступления на Евро может стать новый регламент турнира, теперь из группы можно выйти и с 3 места (4 из 6 команд с лучшими показателями занявшие 3 места выйдут в плей-офф). Главная борьба за выход из группы ожидает нас в играх против турок и чехов, с обеими сборными Грузия способна бороться и добиваться победы, многое будет зависеть и от везения, но когда команда делает все возможное (и невозможное) для достижения результата, тогда и футбольный Бог бывает к ней благосклонен. Верим в Грузию! А когда не верили?! Во второй игре в 23:00 встретятся соперники сборной Грузии по группе (Португалия против Чехии). Матч пройдет в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Георгий Кекелия

спорт, грузия, новости, германия, турция, вилли саньоль, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, колумнисты, аналитика