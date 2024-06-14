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Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии
Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии
Sputnik Грузия
Сегодня стартует главное спортивное событие лета, начало чемпионата Европы 2024 по футболу, на котором впервые в своей истории выступит сборная Грузии 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T10:52+0400
2024-06-14T10:52+0400
2024-06-14T10:52+0400
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вилли саньоль
хвича кварацхелия
футбол
сборная грузии по футболу
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Грузинские футболисты проведут свой первый поединок 18 июня против сборной Турции, но обо всем по порядку. Группа А. В матче открытия 14 июня, как и положено, сыграет страна-хозяйка чемпионата – Германия, ее соперником будет сборная Шотландии. Игра начнется в 23:00(тбс) в Мюнхене на стадионе Альянц Арена. Второй матч в этой группе состоится 15 июня в 17:00 – сборная Венгрии против сборной Швейцарии. Группа B. Так же 15 июня начнут свое футбольное путешествие участники группы B. В 20:00 Испания - Хорватия. В 23:00 Италия - Албания. Группа C. 16 июня пройдут матчи в группе C. В 20:00 Словения - Дания. В 23:00 Сербия - Англия. Группа D. Противостояния в этой группе будут разделены на два игровых дня. 16 июня в 17:00 сборная Польши сразится со сборной Нидерландов. А 17 июня в 23:00 сборная Австрии проверит свои силы против главного фаворита турнира – сборной Франции. Группа E. Еще две игры пройдут 17 июня. В 17:00 Румыния - Украина. В 20:00 Бельгия - Словакия. Группа F. И конечно "на закуску" 18 июня закрывают последний игровой день 1-го тура матчи группы F, в одном из которых начнет свой путь на Евро сборная Грузии, в соперниках у которой крепкая сборная Турции. В 20:00 в Дортмунде на знаменитом стадионе Сигнал Идуна Парк, вместимость которого порядка 81 тысячи человек, начнется самый настоящий футбольный "бой". И сборная Грузии, и сборная Турции сделают все, чтобы победить в первом матче на Евро. Подопечные Вилли Саньола провели один товарищеский матч перед турниром, в котором без особых проблем обыграли черногорцев 3:1. Все лидеры команды здоровы и готовы отдать всего себя для того, чтобы достойно представить свою страну. Конечно, главными звездами и фронтменами сборной будут великолепные Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили. Рассуждая о шансах сборной Грузии на Евро 2024, я бы отметил 2 стыковые игры против Люксембурга и Греции. Именно в этих матчах мы увидели сплоченную, организованную команду. Конечно, были и ошибки, особенно в игре в обороне, но в целом грузины выглядели конкурентоспособно, с четким пониманием требований тренерского штаба. Большим плюсом для успешного выступления на Евро может стать новый регламент турнира, теперь из группы можно выйти и с 3 места (4 из 6 команд с лучшими показателями занявшие 3 места выйдут в плей-офф). Главная борьба за выход из группы ожидает нас в играх против турок и чехов, с обеими сборными Грузия способна бороться и добиваться победы, многое будет зависеть и от везения, но когда команда делает все возможное (и невозможное) для достижения результата, тогда и футбольный Бог бывает к ней благосклонен. Верим в Грузию! А когда не верили?! Во второй игре в 23:00 встретятся соперники сборной Грузии по группе (Португалия против Чехии). Матч пройдет в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, германия, турция, вилли саньоль, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, колумнисты, аналитика
спорт, грузия, новости, германия, турция, вилли саньоль, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, колумнисты, аналитика
Дебютный для Грузии чемпионат Европы по футболу стартует в Германии
Сегодня стартует главное спортивное событие лета, начало чемпионата Европы 2024 по футболу, на котором впервые в своей истории выступит сборная Грузии
Грузинские футболисты проведут свой первый поединок 18 июня против сборной Турции, но обо всем по порядку.
В матче открытия 14 июня, как и положено, сыграет страна-хозяйка чемпионата – Германия, ее соперником будет сборная Шотландии. Игра начнется в 23:00(тбс) в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Второй матч в этой группе состоится 15 июня в 17:00 – сборная Венгрии против сборной Швейцарии.
Так же 15 июня начнут свое футбольное путешествие участники группы B.
В 20:00 Испания - Хорватия.
В 23:00 Италия - Албания.
16 июня пройдут матчи в группе C.
В 20:00 Словения - Дания.
Противостояния в этой группе будут разделены на два игровых дня.
16 июня в 17:00 сборная Польши сразится со сборной Нидерландов.
А 17 июня в 23:00 сборная Австрии проверит свои силы против главного фаворита турнира – сборной Франции.
Еще две игры пройдут 17 июня.
В 17:00 Румыния - Украина.
В 20:00 Бельгия - Словакия.
И конечно "на закуску" 18 июня закрывают последний игровой день 1-го тура матчи группы F, в одном из которых начнет свой путь на Евро сборная Грузии, в соперниках у которой крепкая сборная Турции.
В 20:00 в Дортмунде на знаменитом стадионе Сигнал Идуна Парк, вместимость которого порядка 81 тысячи человек, начнется самый настоящий футбольный "бой". И сборная Грузии, и сборная Турции сделают все, чтобы победить в первом матче на Евро.
Турки являются фаворитом в этой встрече, имея в своем арсенале больший опыт и более звездных футболистов. Но не стоит забывать, что грузины сейчас находятся в отличной игровой форме и в прекрасном эмоциональном состоянии, команда совершила по-настоящему подвиг, пробившись в групповой этап Евро 2024.
Подопечные Вилли Саньола провели один товарищеский матч перед турниром, в котором без особых проблем обыграли черногорцев 3:1. Все лидеры команды здоровы и готовы отдать всего себя для того, чтобы достойно представить свою страну. Конечно, главными звездами и фронтменами сборной будут великолепные Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили.
Рассуждая о шансах сборной Грузии на Евро 2024, я бы отметил 2 стыковые игры против Люксембурга и Греции. Именно в этих матчах мы увидели сплоченную, организованную команду. Конечно, были и ошибки, особенно в игре в обороне, но в целом грузины выглядели конкурентоспособно, с четким пониманием требований тренерского штаба.
Большим плюсом для успешного выступления на Евро может стать новый регламент турнира, теперь из группы можно выйти и с 3 места (4 из 6 команд с лучшими показателями занявшие 3 места выйдут в плей-офф).
Что касается соперников, то тут тоже отмечаем положительные моменты. Например, матч с фаворитом группы (Португалией), состоится в заключительном туре, и возможно португальцы будут не настолько мотивированы и дадут отдых основным футболистам.
Главная борьба за выход из группы ожидает нас в играх против турок и чехов, с обеими сборными Грузия способна бороться и добиваться победы, многое будет зависеть и от везения, но когда команда делает все возможное (и невозможное) для достижения результата, тогда и футбольный Бог бывает к ней благосклонен. Верим в Грузию! А когда не верили?!
Во второй игре в 23:00 встретятся соперники сборной Грузии по группе (Португалия против Чехии). Матч пройдет в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.