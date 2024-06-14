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https://sputnik-georgia.ru/20240614/deputat-revansh-i-nasilie--eto-mentalitet-kollektivnogo-natsdvizheniya-288403699.html
Депутат: Реванш и насилие – это менталитет коллективного "Нацдвижения"
Депутат: Реванш и насилие – это менталитет коллективного "Нацдвижения"
Sputnik Грузия
Бывшая правящая партия "Единое нацдвижение" и ее сторонники чувствуют, что ничего не смогут добиться на предстоящих парламентских выборах, заявил Гиви... 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T12:50+0400
2024-06-14T13:11+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Менталитет коллективного "Нацдвижения" никогда не изменится, ими будут двигать только реваншистские и ориентированные на насилие чувства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Депутат от парламентской фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" Губаз Саникидзе в преддверии выборов анонсировал "большие реформы" и увольнение высшего и среднего слоя офицерского корпуса МВД, обвинив полицию в политической предвзятости. "У государства есть две функции: опека и наказание. Вы отказались от опеки, поэтому следующие власти накажут вас", – сказал он. Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Очередные парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.По предварительным опросам 2023 года, шанс преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент есть у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится на втором месте с большим отрывом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024

Депутат: Реванш и насилие – это менталитет коллективного "Нацдвижения"

12:50 14.06.2024 (обновлено: 13:11 14.06.2024)
© photo: Sputnik / StringerЕдиное национальное движение
Единое национальное движение - Sputnik Грузия, 1920, 14.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Бывшая правящая партия "Единое нацдвижение" и ее сторонники чувствуют, что ничего не смогут добиться на предстоящих парламентских выборах, заявил Гиви Миканадзе
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Менталитет коллективного "Нацдвижения" никогда не изменится, ими будут двигать только реваншистские и ориентированные на насилие чувства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.
Депутат от парламентской фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" Губаз Саникидзе в преддверии выборов анонсировал "большие реформы" и увольнение высшего и среднего слоя офицерского корпуса МВД, обвинив полицию в политической предвзятости. "У государства есть две функции: опека и наказание. Вы отказались от опеки, поэтому следующие власти накажут вас", – сказал он.

"Таковы истинные цели коллективного "Нацдвижения". Это хорошо. Общество еще раз увидело, что "Нацдвижение" и связанные с ним подразделения не изменили свой менталитет и никогда не изменят. У них есть только реваншистские и ориентированные на насилие чувства", – заявил Миканадзе.

Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.

"Они чувствуют, что у них нет перспективы на выборах, тем более, если они делают такие заявления, которые противоречат национальным интересам Грузии", – заявил в свою очередь вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Очередные парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.
Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.

По предварительным опросам 2023 года, шанс преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент есть у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится на втором месте с большим отрывом.
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