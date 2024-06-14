https://sputnik-georgia.ru/20240614/dozhdi-i-grozy-na-fone-zhary--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-288410994.html

Дожди и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии

Дожди и грозы на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, во время которой возможно усиление ветра 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T19:24+0400

2024-06-14T19:24+0400

2024-06-14T19:24+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

тбилиси

батуми

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23704/09/237040918_0:179:2000:1304_1920x0_80_0_0_f2287db823952561e74e986a10ecbf52.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами на фоне высокой температуры в отдельных районах Грузии 15 июня, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Согласно прогнозу синоптиков, дождливая погода ожидается 16-17 июня на большей части территории страны. Температура воздуха в Западной Грузии сравнительно понизится. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой, во время которой возможно усиление ветра. Температура воздуха днем прогреется до 32-34 градусов. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) синоптики прогнозируют дождь с грозой и усиление ветра с конца дня 15 июня. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди,Самтредиа, Мартвили, Озургети) с конца дня 15 июня до 18 июня возможен дождь с грозой и усиление ветра. Воздух прогреется до 33-35 градусов 15 июня, а 15-17 июня температура понизится до 27-29 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) ожидается дождь с грозой и усиление ветра, а также возможен и град с конца дня 15 июня до 18 июня. Температура воздуха днем 15 июня составит 30-32 градуса тепла, а 16-17 июня – 26-28 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидается дождливая погода с грозой и усиление ветра с конца дня 15 июня до 18 июня, возможны град и грозы. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса тепла. В регионах Шида Картли и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют временами кратковременные дожди с грозами, возможен град и усиление ветра. Воздух днем прогреется до 31-33 градусов тепла. В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до 18 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Воздух прогреется до 32-34 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) временами ожидается кратковременный дождь с грозой, возможен град и усиление ветра. Воздух прогреется до 29-31 градуса тепла. В высокогорных районах восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дождь с грозой, а также град и усиление ветра. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии