https://sputnik-georgia.ru/20240614/flot-georgian-airways-vpervye-popolnilsya-samoletom-boeing-767-300--288412244.html

Флот Georgian Airways впервые пополнился самолетом Boeing 767-300

Флот Georgian Airways впервые пополнился самолетом Boeing 767-300

Sputnik Грузия

Преимуществом Boeing 767-300 является то, что он может совершать 12-часовой рейс без остановки 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T21:32+0400

2024-06-14T21:32+0400

2024-06-14T21:46+0400

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леван давиташвили

georgian airways

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways впервые пополнила свой авиапарк широкофюзеляжным пассажирским авиалайнером Boeing 767-300, который она получила путем лизинга, говорится в сообщении авиакомпании. Преимуществом Boeing 767-300 является то, что он может совершать 12-часовой рейс без остановки. На борту 250-местного самолета есть салон первого класса. Все кресла в самолете оснащены системой индивидуального управления и мультимедийной системой.Большая часть авиапарка Georgian Airways получена от крупнейших лизинговых компаний США. Самолет Boeing 767-300 в Тбилисском международном аэропорту осмотрели вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, президент компании Georgian airlines group, основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и другие. "Авиационный сектор Грузии развивается очень интенсивно. Особенно впечатляет восстановление после пандемии. Уже в этом году пассажиропоток в аэропортах Грузии превышает прошлогодний показатель на 31%. Это более 2,5 миллиона пассажиров. Также у нас рост по сравнению с данными до пандемии", – сказал Давиташвили.По его словам, для того, чтобы рост пассажиропотока приносил максимальную пользу экономике Грузии, важны прямые связи с разными экономическими центрами – столицами Европы, городами Южной Азии и так далее. И в этом большую роль играют грузинские авиакомпании. Всего этим летом запланировано 13,6 тысячи авиарейсов. Больше всего рейсов (2 480) будет совершено между Грузией и странами Европы. Также растет частота полетов между Грузией и "странами GCC" (Gulf Cooperation Council) – Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Кувейтом, Оманом и Катаром. В январе-октябре 2024 года между Грузией и "странами GCC" запланировано 2 255 рейсов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, европа, леван давиташвили, georgian airways, тбилисский международный аэропорт