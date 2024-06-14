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https://sputnik-georgia.ru/20240614/flot-georgian-airways-vpervye-popolnilsya-samoletom-boeing-767-300--288412244.html
Флот Georgian Airways впервые пополнился самолетом Boeing 767-300
Флот Georgian Airways впервые пополнился самолетом Boeing 767-300
Sputnik Грузия
Преимуществом Boeing 767-300 является то, что он может совершать 12-часовой рейс без остановки 14.06.2024, Sputnik Грузия
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2024-06-14T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways впервые пополнила свой авиапарк широкофюзеляжным пассажирским авиалайнером Boeing 767-300, который она получила путем лизинга, говорится в сообщении авиакомпании. Преимуществом Boeing 767-300 является то, что он может совершать 12-часовой рейс без остановки. На борту 250-местного самолета есть салон первого класса. Все кресла в самолете оснащены системой индивидуального управления и мультимедийной системой.Большая часть авиапарка Georgian Airways получена от крупнейших лизинговых компаний США. Самолет Boeing 767-300 в Тбилисском международном аэропорту осмотрели вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, президент компании Georgian airlines group, основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и другие. "Авиационный сектор Грузии развивается очень интенсивно. Особенно впечатляет восстановление после пандемии. Уже в этом году пассажиропоток в аэропортах Грузии превышает прошлогодний показатель на 31%. Это более 2,5 миллиона пассажиров. Также у нас рост по сравнению с данными до пандемии", – сказал Давиташвили.По его словам, для того, чтобы рост пассажиропотока приносил максимальную пользу экономике Грузии, важны прямые связи с разными экономическими центрами – столицами Европы, городами Южной Азии и так далее. И в этом большую роль играют грузинские авиакомпании. Всего этим летом запланировано 13,6 тысячи авиарейсов. Больше всего рейсов (2 480) будет совершено между Грузией и странами Европы. Также растет частота полетов между Грузией и "странами GCC" (Gulf Cooperation Council) – Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Кувейтом, Оманом и Катаром. В январе-октябре 2024 года между Грузией и "странами GCC" запланировано 2 255 рейсов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, европа, леван давиташвили, georgian airways, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, общество, европа, леван давиташвили, georgian airways, тбилисский международный аэропорт

Флот Georgian Airways впервые пополнился самолетом Boeing 767-300

21:32 14.06.2024 (обновлено: 21:46 14.06.2024)
© Courtesy of Georgian AirwaysПилоты Georgian Airways в самолете Boeing 767-300
Пилоты Georgian Airways в самолете Boeing 767-300 - Sputnik Грузия, 1920, 14.06.2024
© Courtesy of Georgian Airways
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Преимуществом Boeing 767-300 является то, что он может совершать 12-часовой рейс без остановки
ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways впервые пополнила свой авиапарк широкофюзеляжным пассажирским авиалайнером Boeing 767-300, который она получила путем лизинга, говорится в сообщении авиакомпании.
Преимуществом Boeing 767-300 является то, что он может совершать 12-часовой рейс без остановки. На борту 250-местного самолета есть салон первого класса. Все кресла в самолете оснащены системой индивидуального управления и мультимедийной системой.
© Courtesy of Georgian AirwaysСамолет Georgian Airways Boeing 767-300
Самолет Georgian Airways Boeing 767-300 - Sputnik Грузия, 1920, 14.06.2024
Самолет Georgian Airways Boeing 767-300
© Courtesy of Georgian Airways
Большая часть авиапарка Georgian Airways получена от крупнейших лизинговых компаний США.
Самолет Boeing 767-300 в Тбилисском международном аэропорту осмотрели вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, президент компании Georgian airlines group, основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и другие.
© Courtesy of Georgian AirwaysСалон самолета Boeing 767-300
Салон самолета Boeing 767-300 - Sputnik Грузия, 1920, 14.06.2024
Салон самолета Boeing 767-300
© Courtesy of Georgian Airways
"Авиационный сектор Грузии развивается очень интенсивно. Особенно впечатляет восстановление после пандемии. Уже в этом году пассажиропоток в аэропортах Грузии превышает прошлогодний показатель на 31%. Это более 2,5 миллиона пассажиров. Также у нас рост по сравнению с данными до пандемии", – сказал Давиташвили.
По его словам, для того, чтобы рост пассажиропотока приносил максимальную пользу экономике Грузии, важны прямые связи с разными экономическими центрами – столицами Европы, городами Южной Азии и так далее. И в этом большую роль играют грузинские авиакомпании.
© Courtesy of Georgian AirwaysЛеван Давиташвили, Тамаз Гаиашвили
Леван Давиташвили, Тамаз Гаиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.06.2024
Леван Давиташвили, Тамаз Гаиашвили
© Courtesy of Georgian Airways
Всего этим летом запланировано 13,6 тысячи авиарейсов. Больше всего рейсов (2 480) будет совершено между Грузией и странами Европы. Также растет частота полетов между Грузией и "странами GCC" (Gulf Cooperation Council) – Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ, Кувейтом, Оманом и Катаром.
В январе-октябре 2024 года между Грузией и "странами GCC" запланировано 2 255 рейсов.
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