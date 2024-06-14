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Грузия улучшит качество своей продукции – новая лаборатория открылась в Тбилиси
Грузия улучшит качество своей продукции – новая лаборатория открылась в Тбилиси
Sputnik Грузия
Лабораторные услуги охватывают широкий спектр отраслей, в том числе объекты по производству и продаже пищевых продукты 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Международная аналитическая лаборатория, позволяющая проводить до 500 высококвалифицированных исследований, открылась в Тбилиси, сертификаты которой признаются на рынках сбыта грузинской продукции, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Международная лаборатория аккредитована в соответствии со стандартом SST ISO/IEC 17025:2017/2018 единым национальным органом по аккредитации. Лаборатория предлагает своим клиентам полный спектр лабораторных услуг в направлении безопасности продовольствия (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP – анализ рисков и критические контрольные точки, – прим.), включая комплексные химические и микробиологические исследования питьевой, поверхностной и минеральной воды, мясных и молочных продуктов, а также исследования хлеба, зерна и фундука. По его словам, важно, чтобы качественная инфраструктура адекватно росла с ростом экономики. "По-другому мы не можем укрепить экономику нашей страны, потому что понимаем, что в международном сообществе, неотъемлемой частью которого является Грузия, конкурентоспособность нашей продукции напрямую связана с качеством", – заявил он. Давиташвили рассказал о необходимости и важности существования в Грузии высокотехнологичного исследовательского центра, отвечающего европейским стандартам, деятельность которого охватывает аграрные, ветеринарные сектора, а также безопасности продовольствия. Как отметил министр, государственные учреждения упорно трудились над признанием грузинской аккредитации, и для того результата, по которому сегодня грузинский аккредитационный центр является частью международной системы аккредитации. Лабораторные услуги охватывают широкий спектр отраслей – объекты по производству и продаже пищевых продукты, гостиницы, лечебно-профилактические, ветеринарные учреждения, и т. д. Кроме того, по словам Давиташвили, лабораторные исследования также напрямую связаны со знаниями и компетентностью, поэтому важно, что в лаборатории будет учебный центр, где будут проходить подготовку соответствующие специалисты. На церемонии открытия лаборатории также присутствовал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, а также представители Бизнес-ассоциации Грузии, международных организаций и частного сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, леван давиташвили, отар шамугия , экономика
грузия, новости, общество, леван давиташвили, отар шамугия , экономика
Грузия улучшит качество своей продукции – новая лаборатория открылась в Тбилиси
22:37 14.06.2024 (обновлено: 23:29 14.06.2024)
Лабораторные услуги охватывают широкий спектр отраслей, в том числе объекты по производству и продаже пищевых продукты
ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Международная аналитическая лаборатория, позволяющая проводить до 500 высококвалифицированных исследований, открылась в Тбилиси, сертификаты которой признаются на рынках сбыта грузинской продукции, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Международная лаборатория аккредитована в соответствии со стандартом SST ISO/IEC 17025:2017/2018 единым национальным органом по аккредитации. Лаборатория предлагает своим клиентам полный спектр лабораторных услуг в направлении безопасности продовольствия (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP – анализ рисков и критические контрольные точки, – прим.), включая комплексные химические и микробиологические исследования питьевой, поверхностной и минеральной воды, мясных и молочных продуктов, а также исследования хлеба, зерна и фундука.
"Для страны, а также для здоровой жизни, для здоровой окружающей среды очень важно иметь качественную инфраструктуру, что также важно для конкурентоспособности грузинской продукции на международных рынках. Новая лаборатория укрепит те сектора, которые будут охвачены в соответствии с ее аккредитацией", – заявил вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили на церемонии открытия лаборатории.
По его словам, важно, чтобы качественная инфраструктура адекватно росла с ростом экономики.
"По-другому мы не можем укрепить экономику нашей страны, потому что понимаем, что в международном сообществе, неотъемлемой частью которого является Грузия, конкурентоспособность нашей продукции напрямую связана с качеством", – заявил он.
Давиташвили рассказал о необходимости и важности существования в Грузии высокотехнологичного исследовательского центра, отвечающего европейским стандартам, деятельность которого охватывает аграрные, ветеринарные сектора, а также безопасности продовольствия.
"Эта лаборатория была создана за счет частных инвестиций, которые поддерживаются программой "Производи в Грузии". В течение многих лет в тесном сотрудничестве с Европейским союзом в стране формировалась качественная инфраструктура, в последние годы, в целом, экономическая политика нашей страны полностью соответствует европейским требованиям и стандартам", – заявил он.
Как отметил министр, государственные учреждения упорно трудились над признанием грузинской аккредитации, и для того результата, по которому сегодня грузинский аккредитационный центр является частью международной системы аккредитации.
Лабораторные услуги охватывают широкий спектр отраслей – объекты по производству и продаже пищевых продукты, гостиницы, лечебно-профилактические, ветеринарные учреждения, и т. д.
Кроме того, по словам Давиташвили, лабораторные исследования также напрямую связаны со знаниями и компетентностью, поэтому важно, что в лаборатории будет учебный центр, где будут проходить подготовку соответствующие специалисты.
На церемонии открытия лаборатории также присутствовал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, а также представители Бизнес-ассоциации Грузии, международных организаций и частного сектора.