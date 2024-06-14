https://sputnik-georgia.ru/20240614/gruziya-uluchshit-kachestvo-svoey-produktsii--novaya-laboratoriya-otkrylas-v-tbilisi-288412763.html

Грузия улучшит качество своей продукции – новая лаборатория открылась в Тбилиси

Грузия улучшит качество своей продукции – новая лаборатория открылась в Тбилиси

Sputnik Грузия

Лабораторные услуги охватывают широкий спектр отраслей, в том числе объекты по производству и продаже пищевых продукты 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T22:37+0400

2024-06-14T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Международная аналитическая лаборатория, позволяющая проводить до 500 высококвалифицированных исследований, открылась в Тбилиси, сертификаты которой признаются на рынках сбыта грузинской продукции, сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Международная лаборатория аккредитована в соответствии со стандартом SST ISO/IEC 17025:2017/2018 единым национальным органом по аккредитации. Лаборатория предлагает своим клиентам полный спектр лабораторных услуг в направлении безопасности продовольствия (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP – анализ рисков и критические контрольные точки, – прим.), включая комплексные химические и микробиологические исследования питьевой, поверхностной и минеральной воды, мясных и молочных продуктов, а также исследования хлеба, зерна и фундука. По его словам, важно, чтобы качественная инфраструктура адекватно росла с ростом экономики. "По-другому мы не можем укрепить экономику нашей страны, потому что понимаем, что в международном сообществе, неотъемлемой частью которого является Грузия, конкурентоспособность нашей продукции напрямую связана с качеством", – заявил он. Давиташвили рассказал о необходимости и важности существования в Грузии высокотехнологичного исследовательского центра, отвечающего европейским стандартам, деятельность которого охватывает аграрные, ветеринарные сектора, а также безопасности продовольствия. Как отметил министр, государственные учреждения упорно трудились над признанием грузинской аккредитации, и для того результата, по которому сегодня грузинский аккредитационный центр является частью международной системы аккредитации. Лабораторные услуги охватывают широкий спектр отраслей – объекты по производству и продаже пищевых продукты, гостиницы, лечебно-профилактические, ветеринарные учреждения, и т. д. Кроме того, по словам Давиташвили, лабораторные исследования также напрямую связаны со знаниями и компетентностью, поэтому важно, что в лаборатории будет учебный центр, где будут проходить подготовку соответствующие специалисты. На церемонии открытия лаборатории также присутствовал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, а также представители Бизнес-ассоциации Грузии, международных организаций и частного сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, леван давиташвили, отар шамугия , экономика