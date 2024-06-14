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Курбан-Байрам 2024: традиции и обычаи мусульманского праздника

Курбан-Байрам 2024: традиции и обычаи мусульманского праздника

Sputnik Грузия

Курбан-Байрам – Праздник жертвоприношения, или Ид аль-Адха – главное мусульманское торжество, символизирующее завершение ежегодного хаджа правоверных в Мекку... 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T17:16+0400

2024-06-14T17:16+0400

2024-06-14T17:16+0400

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Как отмечают Курбан-Байрам, о традициях и обычаях мусульманского праздника, читайте в Sputnik Грузия. Как отмечают Курбан-Байрам? По традиции Курбан-Байрам отмечают в долине Мина, расположенной рядом с Меккой. Мусульманский праздник отмечают три дня и обычно очень массового. В странах, проповедующих ислам, объявляют праздничные выходные, в которые мусульмане, по обычаю, проводят обряд жертвоприношения. В жертву в Курбан-Байрам приносят домашнюю скотину – этот обряд проводят в память о том, как пророк Ибрахим собирался пожертвовать своего сына Исмаила Аллаху, но вместо мальчика в жертву принес райского барана, которого Всевышний подарил ему. Обряд жертвоприношения в Курбан-Байрам по традиции длится до завершения праздника. Традиции и обычаи праздника В качестве жертвенного животного мусульмане, по обычаю, используют годовалых баранов или овец, двухлетних коров или быков, а также пятилетних верблюдов. По правилам животное должно быть здоровым, а также без изъянов и недостатков. Жертву, прежде чем зарезать, валят на землю головой в направлении Мекки. За человека жертвуют овцу или козу, однако если средства ограничены, позволительна аналогичная жертва и за всю семью. Есть традиция приносить жертвы и за умерших, если они это сделать завещали. Варят мясо жертвенных животных и съедают его за общей трапезой, а шкуры отдают в мечеть. Во главе стола по традиции сидит имам. Мусульмане в Курбан-Байрам с рассветом проводят ритуальное омовение, умасливают себя благовониями, надевают новую одежду и идут в мечеть на утреннюю молитву. Перед молитвой кушать не рекомендуется. После праздничной молитвы читают проповедь, которую, по обычаю, начинают с прославления Всевышнего и пророка Мухаммада, затем поясняют происхождение паломничества и значение обряда жертвоприношения. В период Курбан-Байрама мусульмане должны проявлять милосердие и помогать неимущим. Беднякам, по обычаю, отдают треть от мяса жертвенного животного в качестве милостыни. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников, курбан-байрам, ислам