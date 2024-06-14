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Международное информационное агентство Sputnik стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"
Международное информационное агентство Sputnik стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"
Sputnik Грузия
Sputnik обеспечит информирование о мероприятиях МВМС "Флот-2024" в странах своего присутствия на 25 языках 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T12:33+0400
2024-06-14T12:33+0400
2024-06-14T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Международным информационным партнером Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" стало Международное информационное агентство Sputnik. Морской салон пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра (КВЦ). Организаторами салона выступают Минпромторг и Минобороны РФ. Экспозиция салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы. На протяжении пяти дней в рамках деловой программы пройдут круглые столы, конференции, пленарные сессии, презентации инновационных разработок, совещания и обсуждения актуальных вопросов развития морской отрасли. Важной составляющей "Флот-2024" станет демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России. На расположенном рядом с КВЦ причале (восточный пирс Усть-Рогатки) будут представлены корабли, суда и катера, вооружение и военная техника. Командиры и экипаж кораблей для участников и гостей салона проведут увлекательные экскурсии, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей. В качестве международного информационного партнера Sputnik обеспечит информирование о мероприятиях МВМС "Флот-2024" в странах своего присутствия на 25 языках.
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россия, sputnik, пресс-релизы
россия, sputnik, пресс-релизы
Международное информационное агентство Sputnik стало инфопартнером МВМС "Флот-2024"
12:33 14.06.2024 (обновлено: 12:44 14.06.2024)
Sputnik обеспечит информирование о мероприятиях МВМС "Флот-2024" в странах своего присутствия на 25 языках
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Международным информационным партнером Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" стало Международное информационное агентство Sputnik.
Морской салон пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра (КВЦ).
Организаторами салона выступают Минпромторг и Минобороны РФ.
Экспозиция салона традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.
На протяжении пяти дней в рамках деловой программы пройдут круглые столы, конференции, пленарные сессии, презентации инновационных разработок, совещания и обсуждения актуальных вопросов развития морской отрасли.
Важной составляющей "Флот-2024" станет демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России. На расположенном рядом с КВЦ причале (восточный пирс Усть-Рогатки) будут представлены корабли, суда и катера, вооружение и военная техника. Командиры и экипаж кораблей для участников и гостей салона проведут увлекательные экскурсии, расскажут об истории, оснащении и боевых возможностях кораблей.
В качестве международного информационного партнера Sputnik обеспечит информирование о мероприятиях МВМС "Флот-2024" в странах своего присутствия на 25 языках.