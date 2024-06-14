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Нацбанк Грузии выпустит золотые и серебряные монеты к чемпионату Европы по футболу

Нацбанк Грузии выпустит золотые и серебряные монеты к чемпионату Европы по футболу

Sputnik Грузия

На данном этапе литовский монетный двор, выбранный в качестве партнера, начал процесс выпуска коллекционных монет Евро-2024 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T16:35+0400

2024-06-14T16:35+0400

2024-06-14T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит коллекционные золотые и серебряные монеты номиналом в 5 лари в честь исторической победы сборной Грузии по футболу и участия в чемпионате Европы 2024 года, сообщается на сайте регулятора. Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сразу после победы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии к Ордену Чести. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. По словам Турнава, коллекционные монеты, посвященные Евро-2024, всегда будут символически ассоциироваться с успехом сборной Грузии и грузинских футболистов. Нацбанк Грузии начал совместную работу с Федерацией футбола над созданием соответствующего дизайна, в результате чего федерация обеспечила подготовку эскизов для дизайна серебряных и золотых монет. Каждая деталь дизайна монет взята из командной символики национальной сборной и полностью соответствует ее брендбуку. На одной стороне монеты изображено лого сборной (на серебряной монете он цветной) и главный символ дизайна логотипа – всадник (за прототип взят белый Георгий), который сражается с драконом, как символ преодоления слабости в себе. На монете нанесена надпись "I am Georgia", которая является слоганом бренда и вербальной идентичностью, выражающей его идеологию и представляющей страну на мировой арене. На другой стороне монеты изображен дизайн футболки игроков команды (на серебряной монете он цветной), который был создан совместно с новым брендом команды и своеобразно передает философию бренда. На монете имеются надписи на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска. На данном этапе литовский монетный двор, выбранный в качестве партнера, начал процесс выпуска коллекционных монет Евро-2024, который планируется завершить и реализовать к концу этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, национальный банк грузии, футбол, сборная грузии по футболу, натия турнава, коллекционная монета