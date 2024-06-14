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Нацбанк Грузии выпустит золотые и серебряные монеты к чемпионату Европы по футболу
Нацбанк Грузии выпустит золотые и серебряные монеты к чемпионату Европы по футболу
Sputnik Грузия
На данном этапе литовский монетный двор, выбранный в качестве партнера, начал процесс выпуска коллекционных монет Евро-2024 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T16:35+0400
2024-06-14T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит коллекционные золотые и серебряные монеты номиналом в 5 лари в честь исторической победы сборной Грузии по футболу и участия в чемпионате Европы 2024 года, сообщается на сайте регулятора. Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сразу после победы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии к Ордену Чести. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. По словам Турнава, коллекционные монеты, посвященные Евро-2024, всегда будут символически ассоциироваться с успехом сборной Грузии и грузинских футболистов. Нацбанк Грузии начал совместную работу с Федерацией футбола над созданием соответствующего дизайна, в результате чего федерация обеспечила подготовку эскизов для дизайна серебряных и золотых монет. Каждая деталь дизайна монет взята из командной символики национальной сборной и полностью соответствует ее брендбуку. На одной стороне монеты изображено лого сборной (на серебряной монете он цветной) и главный символ дизайна логотипа – всадник (за прототип взят белый Георгий), который сражается с драконом, как символ преодоления слабости в себе. На монете нанесена надпись "I am Georgia", которая является слоганом бренда и вербальной идентичностью, выражающей его идеологию и представляющей страну на мировой арене. На другой стороне монеты изображен дизайн футболки игроков команды (на серебряной монете он цветной), который был создан совместно с новым брендом команды и своеобразно передает философию бренда. На монете имеются надписи на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска. На данном этапе литовский монетный двор, выбранный в качестве партнера, начал процесс выпуска коллекционных монет Евро-2024, который планируется завершить и реализовать к концу этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, национальный банк грузии, футбол, сборная грузии по футболу, натия турнава, коллекционная монета
спорт, грузия, новости, национальный банк грузии, футбол, сборная грузии по футболу, натия турнава, коллекционная монета
Нацбанк Грузии выпустит золотые и серебряные монеты к чемпионату Европы по футболу
На данном этапе литовский монетный двор, выбранный в качестве партнера, начал процесс выпуска коллекционных монет Евро-2024
ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит коллекционные золотые и серебряные монеты номиналом в 5 лари в честь исторической победы сборной Грузии по футболу и участия в чемпионате Европы 2024 года, сообщается на сайте регулятора.
Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сразу после победы премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили представили членов сборной Грузии к Ордену Чести. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
"Как вы знаете, чтобы отпраздновать историческое достижение нашей команды, Национальный банк Грузии решил выпустить в марте коллекционную монету, посвященную Евро-2024. Мы работали с Федерацией футбола над дизайном монет, которые будут золотыми и серебряными. Я желаю успеха сборной Грузии на чемпионате Европы", – заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава.
По словам Турнава, коллекционные монеты, посвященные Евро-2024, всегда будут символически ассоциироваться с успехом сборной Грузии и грузинских футболистов.
Нацбанк Грузии начал совместную работу с Федерацией футбола над созданием соответствующего дизайна, в результате чего федерация обеспечила подготовку эскизов для дизайна серебряных и золотых монет. Каждая деталь дизайна монет взята из командной символики национальной сборной и полностью соответствует ее брендбуку.
На одной стороне монеты изображено лого сборной (на серебряной монете он цветной) и главный символ дизайна логотипа – всадник (за прототип взят белый Георгий), который сражается с драконом, как символ преодоления слабости в себе.
На монете нанесена надпись "I am Georgia", которая является слоганом бренда и вербальной идентичностью, выражающей его идеологию и представляющей страну на мировой арене.
На другой стороне монеты изображен дизайн футболки игроков команды (на серебряной монете он цветной), который был создан совместно с новым брендом команды и своеобразно передает философию бренда. На монете имеются надписи на грузинском и английском языках, номинал и год выпуска.
На данном этапе литовский монетный двор, выбранный в качестве партнера, начал процесс выпуска коллекционных монет Евро-2024, который планируется завершить и реализовать к концу этого года.