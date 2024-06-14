https://sputnik-georgia.ru/20240614/parlament-gruzii-utverdil-popravki-ob-obyazatelnom-strakhovanii-turistov-288398234.html

Парламент Грузии утвердил поправки об обязательном страховании туристов

Парламент Грузии утвердил поправки об обязательном страховании туристов

Sputnik Грузия

Новшества пришлось отложить из-за нехватки времени для проведения всех необходимых подготовительных работ 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T00:28+0400

2024-06-14T00:28+0400

2024-06-14T00:28+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке в третьем и окончательном чтении принял поправки в закон "О туризме", согласно которым требование об обязательном наличии у въезжающих в страну туристов страхования здоровья и несчастных случаев будет приостановлено до 1 января 2026 года.Согласно обновленному в прошлом году закону "О туризме", новшество вступило в силу с 1 июня. Отказаться от этих изменений было решено из-за нехватки времени для проведения всех необходимых подготовительных работ, пояснили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".Поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент и они будут опубликованы на сайте Законодательного вестника. Аналитики ожидают рекордное число туристов в Грузии в 2024 году. Основанием для такого прогноза стали показатели первого квартала. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона.Пока что самые высокие показатели были зафиксированы в 2019 году. В тот год число визитов международных путешественников приблизилось к отметке 9,4 миллиона, из них туристическими были 4,8 миллиона визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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