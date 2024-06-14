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Политические процессы в Грузии пошатнули курс лари – видео

Политические процессы в Грузии пошатнули курс лари – видео

Sputnik Грузия

Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах" 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T14:18+0400

2024-06-14T14:18+0400

2024-06-14T14:31+0400

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Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня – 2,8664 GEL/$1. Между тем, как уверяют Нацбанк Грузии и представители экономических ведомств страны, это временное явление, вызванное ажиотажем, в то время как все макроэкономические показатели остаются стабильными. Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, грузия, экономика, новости, видео, курс лари к доллару на сегодня в грузии, законопроект об иноагентах