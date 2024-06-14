https://sputnik-georgia.ru/20240614/putin-vystupil-s-mirnoy-initsiativoy-po-resheniyu-konflikta-na-ukraine-288405866.html

Путин выступил с мирной инициативой по решению конфликта на Украине

Путин выступил с мирной инициативой по решению конфликта на Украине

Sputnik Грузия

Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то это станет их политической и моральной ответственностью за... 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T15:08+0400

2024-06-14T15:08+0400

2024-06-14T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин."Причем обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах тех административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину", – сказал он.Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие.Президент назвал такие условия "очень простыми".Также Путин указал, что Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция России, с которой, к тому же, "все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году".Российский лидер отметил, что при урегулировании конфликта должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине и признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации."Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении", – сказал он.Президент отдельно еще раз подчеркнул, что как только в Киеве согласятся на эти условия и начнут вывод войск из подконтрольных им частей российских регионов, то Москва будет готова приступить к переговорам, не откладывая их.Он добавил, что Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то это станет их политической и моральной ответственностью за продолжение кровопролития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, владимир путин, украина, киев, москва, нато, обострение ситуации вокруг украины