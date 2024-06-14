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Убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
Убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
Sputnik Грузия
Мужчина погиб от полученных ранений холодным оружием 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T10:41+0400
2024-06-14T10:41+0400
2024-06-14T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мужчина, обвиняемый в предумышленном убийстве в Тбилиси, задержан по горячим следам, сообщили в МВД Грузии.Инцидент произошел в Тбилиси накануне ночью, по данным СМИ, в районе Чугурети. Следствием установлено, что 62-летний мужчина из-за конфликта нанес 49-летнему мужчине несколько ранений холодным оружием. От полученных ранений пострадавший скончался.Ведется расследование по статье "Умышленное убийство", что подразумевает до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам
10:41 14.06.2024 (обновлено: 11:35 14.06.2024)
Мужчина погиб от полученных ранений холодным оружием
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мужчина, обвиняемый в предумышленном убийстве в Тбилиси, задержан по горячим следам, сообщили в МВД Грузии.
Инцидент произошел в Тбилиси накануне ночью, по данным СМИ, в районе Чугурети.
Следствием установлено, что 62-летний мужчина из-за конфликта нанес 49-летнему мужчине несколько ранений холодным оружием. От полученных ранений пострадавший скончался.
Ведется расследование по статье "Умышленное убийство", что подразумевает до 15 лет лишения свободы.