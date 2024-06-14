https://sputnik-georgia.ru/20240614/ubiystvo-v-tbilisi---obvinyaemyy-zaderzhan-po-goryachim-sledam-288401064.html

Убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам

Убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам

Sputnik Грузия

Мужчина погиб от полученных ранений холодным оружием 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T10:41+0400

2024-06-14T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мужчина, обвиняемый в предумышленном убийстве в Тбилиси, задержан по горячим следам, сообщили в МВД Грузии.Инцидент произошел в Тбилиси накануне ночью, по данным СМИ, в районе Чугурети. Следствием установлено, что 62-летний мужчина из-за конфликта нанес 49-летнему мужчине несколько ранений холодным оружием. От полученных ранений пострадавший скончался.Ведется расследование по статье "Умышленное убийство", что подразумевает до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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