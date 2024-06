https://sputnik-georgia.ru/20240615/batumi-nazvan-odnim-iz-luchshikh-gorodov-evropy-dlya-investitsiy-288397856.html

Батуми назван одним из лучших городов Европы для инвестиций

Батуми назван одним из лучших городов Европы для инвестиций

В статье внимание уделяется налоговым льготам в Батуми, простоте начала бизнеса и гибкой бизнес-среде 15.06.2024

ТБИЛИСИ, 15 июня — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) вошел в тройку лучших направлений Европы для инвестирований, составленных престижной туристической платформой European Best Destinations. European Best Destinations назвала инвестиционные направления 2024 года с учетом таких критериев, как налоговые льготы, цена квадратного метра, количество солнечных дней, близость к университету, аэропортам и транспортной инфраструктуре, количество зеленых насаждений на квадратный метр, индексы предпринимательской свободы и счастья. Престижная туристическая платформа назвала черноморский курортный город Батуми (Аджария) одним из 10 лучших направлений Европы для инвестиций. В путеводителе организации Батуми занимает третье место после Монако и Женевы. В список популярных направлений для инвестирования вошли Ницца, остров Мадейра, Париж, Варшава, остров Ла-Гомера, Левен и Милан. В статье внимание уделяется налоговым льготам в Батуми, простоте начала бизнеса и гибкой бизнес-среде. Говоря о деловой среде Батуми, туристический портал упоминает цены на недвижимость, систему налогообложения компаний и налоги на имущество. Как пишет портал, начать бизнес в Батуми так же просто, как открыть дверь. Никаких формальностей, никакой административной документации. Цена на недвижимость одна из самых привлекательных в Европе, 1 тысяча евро за квадратный метр в центральном районе вместе со стоимостью жизни и самым низким уровнем преступности в Европе (25% в Батуми, что в два раза меньше, чем в Лондоне, где 63%). European Best Destinations – ведущая независимая организация Европы, которая была создана для продвижения и популяризации культуры и туризма в Европе. Главный портал организации European Best Destinations.com, являющийся одним из самых популярных туристических сайтов в Европе, предоставляет путешественникам информацию о различных туристических направлениях. Батуми не раз попадал в рейтинги организации. Рейтинги и путеводители, публикуемые туристическим порталом, традиционно освещаются такими престижными изданиями, как Forbes, Conde Nast Traveler, Wanderlust и другими.

