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Батуми назван одним из лучших городов Европы для инвестиций
Батуми назван одним из лучших городов Европы для инвестиций
Sputnik Грузия
В статье внимание уделяется налоговым льготам в Батуми, простоте начала бизнеса и гибкой бизнес-среде 15.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-15T10:52+0400
2024-06-15T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июня — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) вошел в тройку лучших направлений Европы для инвестирований, составленных престижной туристической платформой European Best Destinations. European Best Destinations назвала инвестиционные направления 2024 года с учетом таких критериев, как налоговые льготы, цена квадратного метра, количество солнечных дней, близость к университету, аэропортам и транспортной инфраструктуре, количество зеленых насаждений на квадратный метр, индексы предпринимательской свободы и счастья. Престижная туристическая платформа назвала черноморский курортный город Батуми (Аджария) одним из 10 лучших направлений Европы для инвестиций. В путеводителе организации Батуми занимает третье место после Монако и Женевы. В список популярных направлений для инвестирования вошли Ницца, остров Мадейра, Париж, Варшава, остров Ла-Гомера, Левен и Милан. В статье внимание уделяется налоговым льготам в Батуми, простоте начала бизнеса и гибкой бизнес-среде. Говоря о деловой среде Батуми, туристический портал упоминает цены на недвижимость, систему налогообложения компаний и налоги на имущество. Как пишет портал, начать бизнес в Батуми так же просто, как открыть дверь. Никаких формальностей, никакой административной документации. Цена на недвижимость одна из самых привлекательных в Европе, 1 тысяча евро за квадратный метр в центральном районе вместе со стоимостью жизни и самым низким уровнем преступности в Европе (25% в Батуми, что в два раза меньше, чем в Лондоне, где 63%). European Best Destinations – ведущая независимая организация Европы, которая была создана для продвижения и популяризации культуры и туризма в Европе. Главный портал организации European Best Destinations.com, являющийся одним из самых популярных туристических сайтов в Европе, предоставляет путешественникам информацию о различных туристических направлениях. Батуми не раз попадал в рейтинги организации. Рейтинги и путеводители, публикуемые туристическим порталом, традиционно освещаются такими престижными изданиями, как Forbes, Conde Nast Traveler, Wanderlust и другими.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, туризм, грузия, новости, батуми, аджария, европа, инвестиции
экономика, туризм, грузия, новости, батуми, аджария, европа, инвестиции

Батуми назван одним из лучших городов Европы для инвестиций

10:52 15.06.2024
© Sputnik / Vladimir UmikashviliТуристы в Батуми. Достопримечательности Аджарии
Туристы в Батуми. Достопримечательности Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2024
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В статье внимание уделяется налоговым льготам в Батуми, простоте начала бизнеса и гибкой бизнес-среде
ТБИЛИСИ, 15 июня — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) вошел в тройку лучших направлений Европы для инвестирований, составленных престижной туристической платформой European Best Destinations.
European Best Destinations назвала инвестиционные направления 2024 года с учетом таких критериев, как налоговые льготы, цена квадратного метра, количество солнечных дней, близость к университету, аэропортам и транспортной инфраструктуре, количество зеленых насаждений на квадратный метр, индексы предпринимательской свободы и счастья.

"Вас постоянно интересует, какое следующее модное направление для инвестиций в индустрию туризма, для покупки второго дома, для создания ИТ- или туристической компании. Ответ – Батуми", – пишет European Best Destinations о Батуми.

Престижная туристическая платформа назвала черноморский курортный город Батуми (Аджария) одним из 10 лучших направлений Европы для инвестиций.
В путеводителе организации Батуми занимает третье место после Монако и Женевы. В список популярных направлений для инвестирования вошли Ницца, остров Мадейра, Париж, Варшава, остров Ла-Гомера, Левен и Милан.
В статье внимание уделяется налоговым льготам в Батуми, простоте начала бизнеса и гибкой бизнес-среде.

"Аджария предлагает множество налоговых льгот для привлечения инвесторов. В частности, она предоставляет инвесторам право репатриировать свои доходы после уплаты налогов, что обеспечивает полную свободу ведения бизнеса. К этому следует добавить очень низкую ставку налога, регистрацию бизнеса за один день и высокую рентабельность инвестиций (10-13% для инвестиций в недвижимость и туристическую отрасль)", – говорится в статье.

Говоря о деловой среде Батуми, туристический портал упоминает цены на недвижимость, систему налогообложения компаний и налоги на имущество.
Как пишет портал, начать бизнес в Батуми так же просто, как открыть дверь. Никаких формальностей, никакой административной документации. Цена на недвижимость одна из самых привлекательных в Европе, 1 тысяча евро за квадратный метр в центральном районе вместе со стоимостью жизни и самым низким уровнем преступности в Европе (25% в Батуми, что в два раза меньше, чем в Лондоне, где 63%).

"Для физических лиц или компаний существует простой закон: налог на имущество компаний облагается по ставке в 1%, а в большинстве случаев налог на имущество составляет от 0,05 до 0,2% от рыночной стоимости", – отмечено в статье.

European Best Destinations – ведущая независимая организация Европы, которая была создана для продвижения и популяризации культуры и туризма в Европе. Главный портал организации European Best Destinations.com, являющийся одним из самых популярных туристических сайтов в Европе, предоставляет путешественникам информацию о различных туристических направлениях. Батуми не раз попадал в рейтинги организации.
Рейтинги и путеводители, публикуемые туристическим порталом, традиционно освещаются такими престижными изданиями, как Forbes, Conde Nast Traveler, Wanderlust и другими.
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