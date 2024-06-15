https://sputnik-georgia.ru/20240615/raspredelenie-sil-k-parlamentskim-vyboram-v-gruzii--prognoz-eksperta--288416587.html

Распределение сил к парламентским выборам в Грузии – прогноз эксперта

Распределение сил к парламентским выборам в Грузии – прогноз эксперта

Sputnik Грузия

По словам эксперта, перед парламентскими выборами в Грузии будет четыре политических центра 15.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-15T13:10+0400

2024-06-15T13:10+0400

2024-06-15T14:01+0400

политика

грузия

новости

гия хухашвили

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Четыре политических центра формируются в Грузии перед парламентскими выборами путем объединения партий, заявил эксперт Гия Хухашвили в эфире "ТВ Палитра". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом. По его словам, в случае необходимости выбора избиратели должны чувствовать себя комфортно. "Идеального выбора не существует. В качестве компромисса часто приходится выбирать меньшую беду. А перед выборами избиратель должнен чувствовать себя комфортно, чтобы не делать вынужденного выбора", – сказал Хухашвили. Он также отметил, что молодежь, которая стояла во главе протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния", сможет получить власть лишь путем интеграции в эти политические центры. "Молодежь должна начать структурироваться и должа сесть за политический стол в качестве независимого игрока. Они не должны участвовать в выборах самостоятельно, вот эти четыре центра, которые будут, они должны присоединиться к одному из них в качестве независимого субъекта. Таких молодежных групп может быть несколько. Это необходимо, потому что наша страна находится на переходном этапе, старая политическая элита должна потихоньку уходить, а молодые люди должны получать власть", – сказал Хухашвили. По его словам, будущее остается за коалицией."Тот факт, что "нацы" (члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" – ред.) будут иметь 10% или 15% в этом коалиционном правительстве, на самом деле не означает, что они вернут себе власть. Это значит, что у них будет свой небольшой сегмент. Избиратели пойдут на эту игру", – сказал Хухашвили. При этом он отметил, что ключевую роль в коалиционном правительстве сыграет президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Когда мы говорим о единстве и сплоченности, Саломе Зурабишвили и Хартия являются связующим звеном этого единства. Она как кандидат в президенты является персональным связующим звеном в этом единстве", – сказал Хухашвили. В конце мая президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством.Хартию Зурабишвили подписали 17 партий и пять независимых депутатов парламента. Среди партий не подписавших документ "Гирчи" и "За Грузию" экс-премьера ГахарияКак говорят оппозиционеры, на данном этапе партии ведут между собой переговоры. Среди них партии "Лело для Грузии", "Дроа", "Гирчи" и "Ахали", созданные экс-членами бывшей правящей, а ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Парламентские выборы 2024 Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, гия хухашвили