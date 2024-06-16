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Спасение детей во Вьетнаме, лидеры G7 и эпичное фехтование на улицах Кении - лучшие фото
Спасение детей во Вьетнаме, лидеры G7 и эпичное фехтование на улицах Кении - лучшие фото
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 16.06.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа
Спасение детей во Вьетнаме, лидеры G7 и эпичное фехтование на улицах Кении - лучшие фото
11:54 16.06.2024 (обновлено: 18:54 16.06.2024)
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк
Отдыхающие фотографируются на лавандовых плантациях в Бахчисарайском районе.
Отдыхающие фотографируются на лавандовых плантациях в Бахчисарайском районе.
© AP Photo / Gustavo Garello
Столкновения протестующих с полицией в Буэнос-Айресе.
Столкновения протестующих с полицией в Буэнос-Айресе.
© AP Photo / Bilind Tahir/Rudaw
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке
© AFP 2024 / Yamil Lage
Российская атомная подлодка "Казань" в Гаване с официальным визитом.
Российская атомная подлодка "Казань" в Гаване с официальным визитом.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкУчастники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
Лидеры стран на саммите G7 в Италии.
Лидеры стран на саммите G7 в Италии.
© AP Photo / Ramon Espinosa
Дети играют с канатами корабля, пришвартованного на пляже в Парике, Гайана.
Дети играют с канатами корабля, пришвартованного на пляже в Парике, Гайана.
© AFP 2024 / Eyad Baba
Палестинская девочка в центральной части сектора Газа.
Палестинская девочка в центральной части сектора Газа.
© AFP 2024 / Anil Shakya
Женщины пьют воду жарким летним днем в Праяградже, Индия.
Женщины пьют воду жарким летним днем в Праяградже, Индия.
© AFP 2024 / Timur Matahari
Люди на лодках собирают пригодный для вторичной переработки пластик из сильно загрязненной реки Читарум в Западной Яве.
Люди на лодках собирают пригодный для вторичной переработки пластик из сильно загрязненной реки Читарум в Западной Яве.
© AFP 2024 / Trong Hai
Спасатели помогают детям в надувной лодке выбраться из паводковых вод после сильного дождя в провинции Хазянг во Вьетнаме.
Спасатели помогают детям в надувной лодке выбраться из паводковых вод после сильного дождя в провинции Хазянг во Вьетнаме.
© AFP 2024 / Luis Tato
Поединок по фехтованию в Кении.
Поединок по фехтованию в Кении.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Спортсменки на финише женской эстафеты на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.
Спортсменки на финише женской эстафеты на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.
© AFP 2024 / Attila Kisbenedek
Женщины в традиционных венгерских платьях заполняют свои бюллетени на избирательном участке в Венгрии.
Женщины в традиционных венгерских платьях заполняют свои бюллетени на избирательном участке в Венгрии.
© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento
Очковые кайманы в Колумбии.
Очковые кайманы в Колумбии.