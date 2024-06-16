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Спасение детей во Вьетнаме, лидеры G7 и эпичное фехтование на улицах Кении - лучшие фото
Спасение детей во Вьетнаме, лидеры G7 и эпичное фехтование на улицах Кении - лучшие фото
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 16.06.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа
фото, мультимедиа

Спасение детей во Вьетнаме, лидеры G7 и эпичное фехтование на улицах Кении - лучшие фото

11:54 16.06.2024 (обновлено: 18:54 16.06.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Отдыхающие фотографируются на лавандовых плантациях в Бахчисарайском районе.

Отдыхающие фотографируются на лавандовых плантациях в Бахчисарайском районе. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
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Отдыхающие фотографируются на лавандовых плантациях в Бахчисарайском районе.

© AP Photo / Gustavo Garello

Столкновения протестующих с полицией в Буэнос-Айресе.

Столкновения протестующих с полицией в Буэнос-Айресе. - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Gustavo Garello

Столкновения протестующих с полицией в Буэнос-Айресе.

© AP Photo / Bilind Tahir/Rudaw

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке - Sputnik Грузия
3/15
© AP Photo / Bilind Tahir/Rudaw

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке

© AFP 2024 / Yamil Lage

Российская атомная подлодка "Казань" в Гаване с официальным визитом.

Российская атомная подлодка &quot;Казань&quot; в Гаване с официальным визитом. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Yamil Lage

Российская атомная подлодка "Казань" в Гаване с официальным визитом.

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкУчастники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

Лидеры стран на саммите G7 в Италии.

Лидеры стран на саммите G7 в Италии. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

Лидеры стран на саммите G7 в Италии.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Дети играют с канатами корабля, пришвартованного на пляже в Парике, Гайана.

Дети играют с канатами корабля, пришвартованного на пляже в Парике, Гайана. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Ramon Espinosa

Дети играют с канатами корабля, пришвартованного на пляже в Парике, Гайана.

© AFP 2024 / Eyad Baba

Палестинская девочка в центральной части сектора Газа.

Палестинская девочка в центральной части сектора Газа. - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2024 / Eyad Baba

Палестинская девочка в центральной части сектора Газа.

© AFP 2024 / Anil Shakya

Женщины пьют воду жарким летним днем в Праяградже, Индия.

Женщины пьют воду жарким летним днем в Праяградже, Индия. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2024 / Anil Shakya

Женщины пьют воду жарким летним днем в Праяградже, Индия.

© AFP 2024 / Timur Matahari

Люди на лодках собирают пригодный для вторичной переработки пластик из сильно загрязненной реки Читарум в Западной Яве.

Люди на лодках собирают пригодный для вторичной переработки пластик из сильно загрязненной реки Читарум в Западной Яве. - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2024 / Timur Matahari

Люди на лодках собирают пригодный для вторичной переработки пластик из сильно загрязненной реки Читарум в Западной Яве.

© AFP 2024 / Trong Hai

Спасатели помогают детям в надувной лодке выбраться из паводковых вод после сильного дождя в провинции Хазянг во Вьетнаме.

Спасатели помогают детям в надувной лодке выбраться из паводковых вод после сильного дождя в провинции Хазянг во Вьетнаме. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2024 / Trong Hai

Спасатели помогают детям в надувной лодке выбраться из паводковых вод после сильного дождя в провинции Хазянг во Вьетнаме.

© AFP 2024 / Luis Tato

Поединок по фехтованию в Кении.

Поединок по фехтованию в Кении. - Sputnik Грузия
12/15
© AFP 2024 / Luis Tato

Поединок по фехтованию в Кении.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Спортсменки на финише женской эстафеты на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.

Спортсменки на финише женской эстафеты на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме. - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo / Gregorio Borgia

Спортсменки на финише женской эстафеты на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.

© AFP 2024 / Attila Kisbenedek

Женщины в традиционных венгерских платьях заполняют свои бюллетени на избирательном участке в Венгрии.

Женщины в традиционных венгерских платьях заполняют свои бюллетени на избирательном участке в Венгрии. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2024 / Attila Kisbenedek

Женщины в традиционных венгерских платьях заполняют свои бюллетени на избирательном участке в Венгрии.

© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento

Очковые кайманы в Колумбии.

Очковые кайманы в Колумбии. - Sputnik Грузия
15/15
© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento

Очковые кайманы в Колумбии.

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