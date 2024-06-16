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Беспилотные тенденции выставки HeliRussia-2024 в Москве

Беспилотные тенденции выставки HeliRussia-2024 в Москве

Sputnik Грузия

Огромный интерес к выставке подогрет массовым применением боевых разведывательно-ударных дронов на украинском ТВД, стремительным развитием беспилотных... 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T14:55+0400

2024-06-16T14:55+0400

2024-06-16T14:55+0400

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На выставке HeliRussia-2024, которая проходит в Москве 10-12 июня, представлены лучшие образцы российской и зарубежной вертолетной индустрии. Насыщенная деловая программа позволяет специалистам обсудить важные научно-технические проблемы, способствует развитию международных контактов и кооперации.Накануне президент РФ Владимир Путин заметил, что выставка проходит под знаком 100-летия российской гражданской авиации, и пожелал успехов участникам. А генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что портфель заказов на российскую вертолетную технику включает контракты на поставку свыше 170 машин в двадцать стран.Стенды HeliRussia-2024 по-настоящему восхищают количеством и качеством разнообразных винтокрылых машин, широким спектром автономных беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта, современными средствами навигации и защищенными каналами связи. Заметно доминируют "гибридные" беспилотники самолетного типа, которые взлетают и садятся "по-вертолетному" – такая конструкция избавляет от проблем с катапультой или разбегом. Здесь сказывается прямое и непосредственное, конструктивное и концептуальное влияние российской СВО.По отзывам создателей БПЛА, особое внимание и заказы Минобороны РФ обеспечивают высокую динамику разработки, внедрения, серийного производства и постоянного совершенствования автономных разведывательных и ударных дронов."Бесчеловечные" машиныНесколько новейших изделий на стендах HeliRussia-2024 подтверждают устойчивость беспилотной тенденции развития – винтокрылых аппаратов и авиатехники в целом.Уверенно летает в суровых условиях Сибири и Арктики, доставляет грузы нефтяникам и другим заполярным труженикам российский беспилотный вертолет SH-450М. После загрузки полетного задания он совершенно автономен. Дальность полета – до 300 км, время – до 3,5 часов. Полезная нагрузка – до 100 кг. Машина выпускается серийно и постоянно совершенствуется, наращивает интеллект.Белорусский разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER тоже готов работать в суровых условиях Арктики, однако предназначен для поиска и уничтожения в любое время суток надводных дронов, воздушных целей, бронетехники и живой силы противника – ракетами, авиабомбами и пулеметным огнем.Для этого имеются впечатляющий арсенал боеприпасов, прицельный комплекс с баллистическим калькулятором, пять камер кругового обзора "день-ночь". Система UAVHELI HD-300 включает тепловизор, телекамеру, лазерный дальномер, инерциальный модуль и мощный вычислительный комплекс.Кроме того, HUNTER несет на борту комплекс обороны, инерциальную навигационную систему, и способен вернуться на базу по изображению подстилающей поверхности (при отсутствии спутниковой навигации). Максимальная скорость – 190 км/час. Практический потолок – 3 500 метров. Время полета – до 6 часов. Взлетная масса – до 750 кг, полезная нагрузка – до 200 кг."Гибридное" направление развития дронов отражает новейший российский БПЛА "Аист", созданный для работы в экстремальных условиях – от Арктики до Африки. Дрон самолетного типа взлетает и садится "по-вертолетному". Обладает системой машинного зрения, элементами ИИ. Способен выполнять разведывательно-ударные задачи на поле боя, нести полезную нагрузку до 10 кг (переносить малые дроны в тыл противника). Дальность полета – до 400 км. Крейсерская скорость – 90 км/час. Потолок – 2 500 метров. "Аист" производится серийно, включая заказы Минобороны РФ.Новейший беспилотник Airburg из Екатеринбурга также отражает тенденцию создания "гибридных" машин с коптерным взлетом/посадкой, и выполнением задач "по-самолетному". Аппарат способен круглосуточно и автономно решать задачи разведки и корректировки огня на удалении до 70 км (по защищенным каналам связи) от пункта управления. Оптико-электронная система мониторинга позволяет вести разведку над сущей и над морем. Взлетная масса – до 20 кг. Скорость – 120 км/час. Дальность – 240 км. Время полета – до 2,5 часов. Имеется ГЛОНАСС-навигация, машинное зрение. Airburg выпускается серийно, первым заказчиком стало Минобороны РФ.Ярославский БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой пока еще проходит испытания, и все же изделие многообещающее. Его можно эффективно применять в народном хозяйстве, геодезии и картографии, в чрезвычайных ситуациях и на поле боя. Размах крыла – 3,7 метра. Максимальная взлетная масса – 25 кг. Беспилотник способен нести до 10 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость – 100 км/час. Управление осуществляется оператором или автономно, с помощью искусственного интеллекта. Навигация – ГЛОНАСС и машинное зрение. Время полета с электрической силовой установкой составляет 180 минут.Прошедшие 11 июня на площадке HeliRussia-2024 дискуссия "Сценарии эффективного применения БПЛА в региональных проектах" и конференция "Искусственный интеллект в вертолетной индустрии" позволили специалистам точнее определить перспективы и приоритеты развития беспилотного сектора умных винтокрылых машин – в России и за рубежом, где некоторые "исключительные" соседи (обитатели Пентагона) мечтают о создании настоящего "беспилотного ада" на Земле.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, минобороны рф, рособоронэкспорт, владимир путин, арктика, москва, сибирь, колумнисты