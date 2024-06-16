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Грузию продолжает трясти

Грузию продолжает трясти

Sputnik Грузия

Эпицентр землетрясений находился в высокогорном районе Грузии 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T20:18+0400

2024-06-16T20:18+0400

2024-06-16T20:28+0400

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землетрясения в грузии

центр сейсмического мониторинга

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Два землетрясения произошли в Грузии, эпицентр которых находился в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети на западе Грузии, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения магнитудой 4,4, которое произошло 19:42 часа по тбилисскому времени, находился на глубине 5 километров.Эпицентр землетрясения магнитудой 4, которое произошло 19:49 часа по тбилисскому времени, находился на глубине 5 километров.Ранее, в 17:16 по тбилисскому времени, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился на глубине семи километров.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, рача, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга