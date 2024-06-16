https://sputnik-georgia.ru/20240616/okhranyaemye-prirodnye-territorii-gruzii-stanovyatsya-vse-populyarnee--top-5-288421106.html

Охраняемые природные территории Грузии становятся все популярнее – Топ-5

Охраняемые природные территории Грузии становятся все популярнее – Топ-5

Sputnik Грузия

Знаменитые пещеры, каньоны, заповедники и национальные парки Грузии с 1 января по 1 июня посетили на 18% больше туристов, чем годом ранее 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T11:38+0400

2024-06-16T11:38+0400

2024-06-16T12:01+0400

туризм

грузия

общество

агентство охраняемых территорий

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ТБИЛИСИ, 16 июн— Sputnik. Пещера Прометея, Мартвильский каньон, Цалкинский каньон, Сатаплия и Национальный парк Мтирала являются самыми популярными охраняемыми природными территориями в Грузии, согласно данным за пять месяцев 2024 года.С 1 января по 1 июня 2024 года охраняемые территории посетили 153 730 человек, что на 18% больше данных за тот же период прошлого года. Из общего числа посетителей 61% были иностранцы, говорится в сообщении Агентство охраняемых территорий Грузии.Пещера Прометея, Мартвильский и Цалкский каньоны остаются в топе самых популярных мест для посещения уже третий год. Планы развития Развитие экотуризма в приоритетах властей Грузии. К концу года планируется строительство сети туристических маршрутов протяженностью около 690 км на восьми охраняемых природных территориях: Боржоми-Харагаули, Кинтриши-Мтирала, Кобулети, Тбилиси, национальном парке Тушети-Пшав-Хевсурети, Казбеги. Также в планах обустройство центра для посетителей на Зедазени в Тбилисском национальном парке и на охраняемых территориях Кобулети. Пещера Прометея Пещера Прометея (Кумистави) расположена в регионе Имерети, неподалеку от городка Цхалтубо и примерно в 20 км от города Кутаиси. После обнаружения пещеры в 1984 году ее практически сразу сделали туристическим объектом. Пещера Прометея – самая крупная пещера в Грузии. Для посещения туристами открыта лишь десятая ее часть, и даже при этом прогулка по пещере занимает почти час. Мартвильский каньон Мартвильский каньон находится в регионе Самегрело - Земо Сванети, примерно в 50 км от Кутаиси и в 4,5 км от Мартвили.Мартвильский каньон стал национальном парком Грузии с 2016 года. Там построили туристический центр, обустроили дорожки для прогулок и установили смотровые площадки. Больше всего людей собирается в точке с видом на мощный водопад, а также выстраиваются очереди желающих прокатиться на лодках в живописном ущелье.Сатаплия Заповедник Сатаплия расположен в 8 километрах от Кутаиси. Это уголок доисторической природы с реликтовыми лесами, лабиринтами карстовых пещер и даже окаменевшими следами динозавров, обитавших в этих местах в мезозойскую эру 160 миллионов лет назад. Центральным местом туристической части лабиринта является "Каменное сердце". Огромный сталагмит, напоминающий по форме сердце, привлекает романтиков, загадывающих возле "скульптуры" заветные желания. Национальный парк Мтирала Национальный парк Мтирала находится в 25 километрах от Батуми и в 15 километрах от поселка Чакви. Туристическая часть занимает лишь маленькую часть всего парка. При этом она включает зиплайн и вагончик, который переправляется через реку вручную. Основной достопримечательностью парка является водопад. Цалкский каньон Цалкский каньон (каньон Дашбаши) расположен в 90 километрах от Тбилиси и в 4 километрах от Цалки, в живописной долине реки Храми. Он имеет вулканическое происхождение. Каньон представляет собой 8 километров крутых склонов покрытых густой растительностью. Главной достопримечательностью каньона является группа каскадных водопадов и подвесной стеклянный мост, в центре которого расположен ресторан, выполненный в форме бриллианта. Мост пролегает на высоте примерно 200-300 метров над землей и составляет в длину около 240 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

туризм, грузия, общество, агентство охраняемых территорий