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Поезд насмерть сбил женщину в Тбилиси – СМИ
Поезд насмерть сбил женщину в Тбилиси – СМИ
Sputnik Грузия
Потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков 16.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-16T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Женщина средних лет скончалась попав под поезд на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2". Потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков. МВД Грузии начало расследование происшествия. Дополнительная информация об инциденте пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости

Поезд насмерть сбил женщину в Тбилиси – СМИ

22:19 16.06.2024 (обновлено: 23:24 16.06.2024)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Женщина средних лет скончалась попав под поезд на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков.
МВД Грузии начало расследование происшествия.
Дополнительная информация об инциденте пока неизвестна.
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