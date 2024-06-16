https://sputnik-georgia.ru/20240616/sleduyuschee-predlozhenie-budet-khuzhe-mukhin-ob-usloviyakh-rossii-dlya-zapada-i-ukrainy-288434214.html
Следующее предложение будет хуже: Мухин об условиях России для Запада и Украины
Следующее предложение будет хуже: Мухин об условиях России для Запада и Украины
Sputnik Грузия
Заявления российского президента полностью перебьют повестку Запада на швейцарском саммите, ведь любые альтернативные предложения Зеленского не имеют теперь... 16.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-16T16:31+0400
2024-06-16T16:31+0400
2024-06-16T23:31+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Когда стадия отрицания у западных политиков сменится стадией принятия? Почему следующее предложение будет хуже для противников России?
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мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, видео
Следующее предложение будет хуже: Мухин об условиях России для Запада и Украины
16:31 16.06.2024 (обновлено: 23:31 16.06.2024)
Заявления российского президента полностью перебьют повестку Запада на швейцарском саммите, ведь любые альтернативные предложения Зеленского не имеют теперь смысла
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Когда стадия отрицания у западных политиков сменится стадией принятия? Почему следующее предложение будет хуже для противников России?