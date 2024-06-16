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Время Ч: договор США и Украины о безопасности, эра беспилотников и истерика Вашингтона
Время Ч: договор США и Украины о безопасности, эра беспилотников и истерика Вашингтона
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 16.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-16T09:23+0400
2024-06-16T09:23+0400
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Как продвигаются российские войска в зоне СВО? Какие беспилотные летательные аппараты появятся у России? Как Россия использует роботов в зоне СВО? Почему Минобороны собирается сокращать вариативность моделей БПЛА на фронте? Как российский флот напугал США? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, россия, сша, украина, вашингтон, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, сша, украина, вашингтон, в мире, видео
Время Ч: договор США и Украины о безопасности, эра беспилотников и истерика Вашингтона
09:23 16.06.2024 (обновлено: 11:23 16.06.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Как продвигаются российские войска в зоне СВО? Какие беспилотные летательные аппараты появятся у России?
Как Россия использует роботов в зоне СВО? Почему Минобороны собирается сокращать вариативность моделей БПЛА на фронте? Как российский флот напугал США?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.