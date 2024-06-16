https://sputnik-georgia.ru/20240616/vremya-ch-dogovor-ssha-i-ukrainy-o-bezopasnosti-era-bespilotnikov-i-isterika-vashingtona-288422151.html

Время Ч: договор США и Украины о безопасности, эра беспилотников и истерика Вашингтона

Время Ч: договор США и Украины о безопасности, эра беспилотников и истерика Вашингтона

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T09:23+0400

2024-06-16T09:23+0400

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Как продвигаются российские войска в зоне СВО? Какие беспилотные летательные аппараты появятся у России? Как Россия использует роботов в зоне СВО? Почему Минобороны собирается сокращать вариативность моделей БПЛА на фронте? Как российский флот напугал США? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.

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