https://sputnik-georgia.ru/20240616/vstuplenie-v-es-ispolzuetsya-kak-instrument-vliyaniya-na-gruziyu--deputat-288430338.html

Вступление в ЕС используется как инструмент влияния на Грузию – депутат

Вступление в ЕС используется как инструмент влияния на Грузию – депутат

Sputnik Грузия

Внешние силы хотят смены власти в стране, обвинив их в том, что Молдова и Украина опередили Грузию на пути к членству в ЕС, заявил депутат 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T16:03+0400

2024-06-16T16:03+0400

2024-06-16T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вступление в Евросоюз используется как инструмент влияния на власти Грузии, которые принципиально защищают интересы страны и общества, не подчиняясь приказам извне, заявил один из лидеров партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не раз заявляли, что если бы решения Евросоюза основывались на заслугах, переговоры по вступлению Грузии в ЕС уже были бы открыты. По его словам, внешние силы хотят смены власти в стране, обвинив их в том, что Молдова и Украина опередили Грузию на пути к членству в ЕС. Как отметил депутат, то же самое было тогда, когда Грузию просили встать на одну ногу, присоединиться к санкциям, отправить бойцов на Украину, что обязательно привело бы к войне. "Украинизация и повторение судьбы Украины не принесут пользы Грузии", – заявил Хундадзе. По его словам, сегодня ситуация в мире и особенно в регионе очень сложная, когда многие конфликты представляют собой противостояние Запада и России. Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС 6-9 июня. Победила все та же Европейская народная партия, но тем не менее правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах Евросоюза, включая Италию, Германию и Францию. Более того, в последних двух странах правящие партии уступили правым. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и 9 новых условий, при выполнении которых ЕС откроет процесс переговоров со страной по поводу вступления. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, дмитрий хундадзе, "сила народа", украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз