https://sputnik-georgia.ru/20240616/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-288431802.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

Sputnik Грузия

Эпицентр землетрясения находился в высокогорном районе Грузии 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T18:13+0400

2024-06-16T18:13+0400

2024-06-16T18:13+0400

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землетрясения в грузии

центр сейсмического мониторинга

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Грузии, эпицентр находился у села Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло 17:16 часа по тбилисскому времени, находился на глубине семи километров.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, рача, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга