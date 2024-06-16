https://sputnik-georgia.ru/20240616/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-288431802.html
Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Sputnik Грузия
Эпицентр землетрясения находился в высокогорном районе Грузии 16.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-16T18:13+0400
2024-06-16T18:13+0400
2024-06-16T18:13+0400
грузия
происшествия
новости
рача
землетрясения в грузии
центр сейсмического мониторинга
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281608962_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a370612b44b6a59768cfa330c099b25d.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Грузии, эпицентр находился у села Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло 17:16 часа по тбилисскому времени, находился на глубине семи километров.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/18/281608962_205:0:2817:1959_1920x0_80_0_0_cbcf3ee2fcdbcde35256516d763405c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, рача, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга
грузия, происшествия, новости, рача, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга
Землетрясение произошло в Грузии
Эпицентр землетрясения находился в высокогорном районе Грузии
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Грузии, эпицентр находился у села Ири (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), говорится на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло 17:16 часа по тбилисскому времени, находился на глубине семи километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.