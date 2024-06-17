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https://sputnik-georgia.ru/20240617/armeyskiy-lager-v-gruzii-v-etom-godu-prinyal-bolee-2-tysyach-starsheklassnikov---premer-288450722.html
"Армейский лагерь" в Грузии в этом году принял более 2 тысяч старшеклассников – премьер
"Армейский лагерь" в Грузии в этом году принял более 2 тысяч старшеклассников – премьер
Sputnik Грузия
Цель проекта – воспитание патриотического духа у молодого поколения 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T18:15+0400
2024-06-17T18:49+0400
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коджори
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Более 2,3 тысячи учеников старших классов принимают участие в проекте "Армейский лагерь" в Коджори в этом году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии летнего лагеря. Проект летний "Армейский лагерь" для учеников 9-11 классов общеобразовательных школ стартовал в Коджори (пригород Тбилиси) в Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе в 2023 году. Школьников учат оказывать первую медицинскую помощь, а также обучают таким предметам, как топография, навигация и др."Я рад, что в этом году уже идет второй поток, и в этом важном проекте участвует 2,3 тысячи учащихся. Я хотел бы поблагодарить Министерство обороны и образования и всех, кто участвует в реализации этого важного проекта, и пожелать молодежи провести успешные и приятные дни", – сказал Кобахидзе.По словам главы правительства, у молодежи будет возможность активно и продуктивно отдохнуть, а также получить в лагере новые знания. Как отметил премьер, во время пребывания в летнем лагере учащиеся смогут изучить военное дело непосредственно на военных базах. "Очень важен прямой контакт с армией. Армия – наша гордость, наша история", – сказал премьер, отметив, что именно благодаря армии у Грузии до сих пор есть независимость и самобытность.Как отметил премьер, кроме проекта "Армейский лагерь" в школах Грузии осуществляется еще один важный проект, в ходе которого военные проводят встречи с учащимися в школах и информируют молодежь о военном деле. "Армейский лагерь" Летний "Армейский лагерь" – проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны, впервые реализуется в этом году совместно с министерством образования. Цель проекта – воспитание патриотического духа у молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни и повышение осведомленности о грузинской армии. Прошлым летом в "Армейском лагере" приняли участие 800 учащихся. Проект завершился в конце августа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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молодежь, коджори, ираклий кобахидзе, грузия, новости, общество, грузинская армия
молодежь, коджори, ираклий кобахидзе, грузия, новости, общество, грузинская армия

"Армейский лагерь" в Грузии в этом году принял более 2 тысяч старшеклассников – премьер

18:15 17.06.2024 (обновлено: 18:49 17.06.2024)
© Сourtesy of Georgian Government"Армейский лагерь" в Коджори
Армейский лагерь в Коджори - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Цель проекта – воспитание патриотического духа у молодого поколения
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Более 2,3 тысячи учеников старших классов принимают участие в проекте "Армейский лагерь" в Коджори в этом году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии летнего лагеря.
© Сourtesy of Georgian Government"Армейский лагерь" в Коджори
Армейский лагерь в Коджори - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
"Армейский лагерь" в Коджори
© Сourtesy of Georgian Government
Проект летний "Армейский лагерь" для учеников 9-11 классов общеобразовательных школ стартовал в Коджори (пригород Тбилиси) в Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе в 2023 году. Школьников учат оказывать первую медицинскую помощь, а также обучают таким предметам, как топография, навигация и др.
© Сourtesy of Georgian Government"Армейский лагерь" в Коджори
Армейский лагерь в Коджори - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
"Армейский лагерь" в Коджори
© Сourtesy of Georgian Government
"Я рад, что в этом году уже идет второй поток, и в этом важном проекте участвует 2,3 тысячи учащихся. Я хотел бы поблагодарить Министерство обороны и образования и всех, кто участвует в реализации этого важного проекта, и пожелать молодежи провести успешные и приятные дни", – сказал Кобахидзе.
© Сourtesy of Georgian Government"Армейский лагерь" в Коджори
Армейский лагерь в Коджори - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
"Армейский лагерь" в Коджори
© Сourtesy of Georgian Government
По словам главы правительства, у молодежи будет возможность активно и продуктивно отдохнуть, а также получить в лагере новые знания. Как отметил премьер, во время пребывания в летнем лагере учащиеся смогут изучить военное дело непосредственно на военных базах.
© Сourtesy of Georgian Government"Армейский лагерь" в Коджори
Армейский лагерь в Коджори - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
"Армейский лагерь" в Коджори
© Сourtesy of Georgian Government
"Очень важен прямой контакт с армией. Армия – наша гордость, наша история", – сказал премьер, отметив, что именно благодаря армии у Грузии до сих пор есть независимость и самобытность.
© Сourtesy of Georgian Government"Армейский лагерь" в Коджори
Армейский лагерь в Коджори - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
"Армейский лагерь" в Коджори
© Сourtesy of Georgian Government
Как отметил премьер, кроме проекта "Армейский лагерь" в школах Грузии осуществляется еще один важный проект, в ходе которого военные проводят встречи с учащимися в школах и информируют молодежь о военном деле.

"Армейский лагерь"

Летний "Армейский лагерь" – проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны, впервые реализуется в этом году совместно с министерством образования.
© Сourtesy of Georgian Government"Армейский лагерь" в Коджори
Армейский лагерь в Коджори - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
"Армейский лагерь" в Коджори
© Сourtesy of Georgian Government
Цель проекта – воспитание патриотического духа у молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни и повышение осведомленности о грузинской армии.
© Сourtesy of Georgian Government"Армейский лагерь" в Коджори
Армейский лагерь в Коджори - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
"Армейский лагерь" в Коджори
© Сourtesy of Georgian Government
Прошлым летом в "Армейском лагере" приняли участие 800 учащихся. Проект завершился в конце августа.
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