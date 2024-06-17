https://sputnik-georgia.ru/20240617/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-i-mtskheta-ostalis-bez-vody-na-neopredelennyy-srok-288450570.html
Десятки тысяч жителей Тбилиси и Мцхета остались без воды на неопределенный срок
Десятки тысяч жителей Тбилиси и Мцхета остались без воды на неопределенный срок
Sputnik Грузия
Причиной аварии компания называет сброс третьими лицами массы земли на то место, где проходит водопровод 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T18:11+0400
2024-06-17T18:11+0400
2024-06-17T18:27+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
тбилиси
мцхета
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288450392_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_af33cedb6cedca0dc6abd3d41236fa0c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power не может назвать точные сроки восстановления подачи воды жителям нескольких крупных районов Тбилиси и Мцхета, говорится в заявлении компании. Из-за аварии на одном из центральных водопроводов Georgian Water and Power близ села Цицамури в ущелье реки Арагви вода не подается части жителей Ваке, Сабуртало, Глдани и города Мцхета в утра воскресенья 16 июня. Работы по устранению последствий аварии не прекращались всю ночь. Спустя несколько часов в GWP после консультаций с геологами приняли решение начать строить альтернативную сеть подачи воды. Причиной аварии компания называет сброс третьими лицами массы земли на то место, где проходит водопровод. Работы осложнены тем, что масса сброшенной земли раскинулась на большой площади, при любых манипуляциях грунт начинает осыпаться. На месте сложно работать как людям, так и технике. Через сколько дней удастся ликвидировать последствия аварии, станет известно завтра после начала работ."С завтрашнего утра вводится режим для абонентов, который включает в себя по меньшей мере трехчасовую подачу воды в течение дня, и максимум – семичасовую", – говорится в заявлении компании.В компании призвали абонентов использовать воду максимально рационально. Georgian Water and Power будет постепенно предоставлять абонентам информацию о ходе работ и сроках восстановления водоснабжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
мцхета
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288450392_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_7bfeff871741e0693c9dc6f8a4e3befc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси, мцхета
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси, мцхета
Десятки тысяч жителей Тбилиси и Мцхета остались без воды на неопределенный срок
18:11 17.06.2024 (обновлено: 18:27 17.06.2024)
Причиной аварии компания называет сброс третьими лицами массы земли на то место, где проходит водопровод
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power не может назвать точные сроки восстановления подачи воды жителям нескольких крупных районов Тбилиси и Мцхета, говорится в заявлении компании.
Из-за аварии на одном из центральных водопроводов Georgian Water and Power близ села Цицамури в ущелье реки Арагви вода не подается части жителей Ваке, Сабуртало, Глдани и города Мцхета в утра воскресенья 16 июня. Работы по устранению последствий аварии не прекращались всю ночь.
Спустя несколько часов в GWP после консультаций с геологами приняли решение начать строить альтернативную сеть подачи воды.
Причиной аварии компания называет сброс третьими лицами массы земли на то место, где проходит водопровод.
"В результате диагностики было установлено, что давление сброшенного в большом количестве третьим лицом материала вызвало деформацию нескольких участков центрального водопровода GWP и отдаление друг от друга точек соединение. Для устранения наиболее сложных технических повреждений необходимо устроить обходную сеть", – говорится в заявлении.
Работы осложнены тем, что масса сброшенной земли раскинулась на большой площади, при любых манипуляциях грунт начинает осыпаться. На месте сложно работать как людям, так и технике.
Через сколько дней удастся ликвидировать последствия аварии, станет известно завтра после начала работ.
"С завтрашнего утра вводится режим для абонентов, который включает в себя по меньшей мере трехчасовую подачу воды в течение дня, и максимум – семичасовую", – говорится в заявлении компании.
В компании призвали абонентов использовать воду максимально рационально.
Georgian Water and Power будет постепенно предоставлять абонентам информацию о ходе работ и сроках восстановления водоснабжения.