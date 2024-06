https://sputnik-georgia.ru/20240617/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-i-mtskheta-ostalis-bez-vody-na-neopredelennyy-srok-288450570.html

Десятки тысяч жителей Тбилиси и Мцхета остались без воды на неопределенный срок

Причиной аварии компания называет сброс третьими лицами массы земли на то место, где проходит водопровод 17.06.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power не может назвать точные сроки восстановления подачи воды жителям нескольких крупных районов Тбилиси и Мцхета, говорится в заявлении компании. Из-за аварии на одном из центральных водопроводов Georgian Water and Power близ села Цицамури в ущелье реки Арагви вода не подается части жителей Ваке, Сабуртало, Глдани и города Мцхета в утра воскресенья 16 июня. Работы по устранению последствий аварии не прекращались всю ночь. Спустя несколько часов в GWP после консультаций с геологами приняли решение начать строить альтернативную сеть подачи воды. Причиной аварии компания называет сброс третьими лицами массы земли на то место, где проходит водопровод. Работы осложнены тем, что масса сброшенной земли раскинулась на большой площади, при любых манипуляциях грунт начинает осыпаться. На месте сложно работать как людям, так и технике. Через сколько дней удастся ликвидировать последствия аварии, станет известно завтра после начала работ."С завтрашнего утра вводится режим для абонентов, который включает в себя по меньшей мере трехчасовую подачу воды в течение дня, и максимум – семичасовую", – говорится в заявлении компании.В компании призвали абонентов использовать воду максимально рационально. Georgian Water and Power будет постепенно предоставлять абонентам информацию о ходе работ и сроках восстановления водоснабжения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

