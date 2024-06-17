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Европейским избирателям не нравится политика правящих элит – депутат

Европейским избирателям не нравится политика правящих элит – депутат

Sputnik Грузия

Европейских избирателей больше волнуют другие вопросы, нежели те, на которых концентрируют внимание европейские политики, заявила Бочоришвили 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T12:49+0400

2024-06-17T12:49+0400

2024-06-17T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Результаты парламентских выборов в Европарламент, которыми недовольны в Брюсселе, показали, что европейским избирателям не нравится политика правящих элит, заявила глава парламентского комитета евроинтеграции Мака Бочоришвили.Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС 6-9 июня. Победила все та же Европейская народная партия, но тем не менее правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах Евросоюза, включая Италию, Германию и Францию. Более того, в последних двух странах правящие партии уступили правым. По ее словам, европейских избирателей больше волнуют другие вопросы, чем те, на которых концентрируют свое внимание европейские политики. Как отметила депутат, результаты этих выборов демонстрируют "интересные тенденции". Европейская народная партия, которую представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, набрала 185 из 720 мест в Европарламента, то есть на девять мест больше, чем в 2019 году. Второе место по итогам выборов в Европарламент досталось партии "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Она получила 137 депутатских кресел, то есть на два меньше, чем в 2019 году. Партия "Обновляя Европу", в которую входит "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона, получила лишь 79 мест, потеряв 23. После сокрушительного поражения на выборах в Европарламент президентской партии, которую вдвое обошла ультраправая партия "Национальное объединение", Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил новые выборы. "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия" получили 73 и 58 мест соответственно, в целом на 11 кресел больше, чем по итогам предыдущих выборов. Это немного, но в своих странах они произвели сенсацию. Крайне правые победили во Франции, Австрии и Италии. В Германии и Голландии у них вторая позиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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европарламент, европейская народная партия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, франция, германия, брюссель, грузия, новости, политика