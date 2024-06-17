https://sputnik-georgia.ru/20240617/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2024-goda-288443488.html

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года

Sputnik Грузия

Победители будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T15:05+0400

2024-06-17T15:05+0400

2024-06-17T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве.Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа, можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса.Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.В юбилейный для конкурса год международное жюри впервые состоит только из фотожурналистов, обладателей Гран-при конкурса разных лет.С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. В 2024 году в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Сирии, ЮАР и Мьянмы. Всего же он объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 10 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2024 году, составило порядка двух тысяч от 557 участников из 36 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Польша, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник прокомментировала объявление шорт-листа:"Одним из важнейших этапов нашего конкурса является работа жюри. В юбилейном для конкурса имени Андрея Стенина году мы пригласили к участию в жюри обладателей Гран-при нашего конкурса предыдущих лет. Это фотографы из разных стран мира, которые сейчас уже стали признанными мастерами со своим экспертным мнением.Они подтвердили свой высочайший профессиональный уровень, выбрав в шорт-лист из большой и очень многоликой массы фотографий, поступивших на конкурс, действительно талантливые работы. Я всех приглашаю зайти на сайт нашего конкурса и познакомиться с ними. Молодые фотографы продолжают радовать нас своими работами, и мы счастливы помогать им на старте карьеры".В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.О Конкурсе.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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