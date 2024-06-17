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Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года
Sputnik Грузия
Победители будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T15:05+0400
2024-06-17T15:05+0400
андрей стенин
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве.Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа, можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса.Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.В юбилейный для конкурса год международное жюри впервые состоит только из фотожурналистов, обладателей Гран-при конкурса разных лет.С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. В 2024 году в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Сирии, ЮАР и Мьянмы. Всего же он объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 10 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2024 году, составило порядка двух тысяч от 557 участников из 36 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Польша, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник прокомментировала объявление шорт-листа:"Одним из важнейших этапов нашего конкурса является работа жюри. В юбилейном для конкурса имени Андрея Стенина году мы пригласили к участию в жюри обладателей Гран-при нашего конкурса предыдущих лет. Это фотографы из разных стран мира, которые сейчас уже стали признанными мастерами со своим экспертным мнением.Они подтвердили свой высочайший профессиональный уровень, выбрав в шорт-лист из большой и очень многоликой массы фотографий, поступивших на конкурс, действительно талантливые работы. Я всех приглашаю зайти на сайт нашего конкурса и познакомиться с ними. Молодые фотографы продолжают радовать нас своими работами, и мы счастливы помогать им на старте карьеры".В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.О Конкурсе.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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андрей стенин, новости, в мире, россия, фотография
андрей стенин, новости, в мире, россия, фотография

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года

15:05 17.06.2024
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Руслан Кондратенко / Россия / Ледокол Капитан Косолапов (Вид сверху, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Руслан Кондратенко / Россия / Ледокол Капитан Косолапов (Вид сверху, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
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Победители будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Александр Ощепков / Россия / "Детям страшно, а я ведь сам отец" (Портрет. Герой нашего времени, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Александр Ощепков / Россия / Детям страшно, а я ведь сам отец (Портрет. Герой нашего времени, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Александр Ощепков / Россия / "Детям страшно, а я ведь сам отец" (Портрет. Герой нашего времени, одиночные)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа, можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса.
© Giacomo d'OrlandoЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Джакомо д'Орландо / Италия. Симбиоз/ Моя Планета, серии
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Джакомо д'Орландо / Италия. Симбиоз/ Моя Планета, серии - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Джакомо д'Орландо / Италия. Симбиоз/ Моя Планета, серии
© Giacomo d'Orlando
Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Ричард Назаретян / Россия. Урал. Моя Планета, серии
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Ричард Назаретян / Россия. Урал. Моя Планета, серии - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Ричард Назаретян / Россия. Урал. Моя Планета, серии
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
В юбилейный для конкурса год международное жюри впервые состоит только из фотожурналистов, обладателей Гран-при конкурса разных лет.
© Courtesy of Andrei Stenin Competition Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Апратим Пал / Индия / Борьба за жизнь (Главные новости, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Апратим Пал / Индия / Борьба за жизнь (Главные новости, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Апратим Пал / Индия / Борьба за жизнь (Главные новости, одиночные)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. В 2024 году в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Сирии, ЮАР и Мьянмы. Всего же он объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 10 стран.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Мохаммед Суман / Бангладеш/ Молитва в поле (Моя Планета, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Мохаммед Суман / Бангладеш/ Молитва в поле (Моя Планета, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Мохаммед Суман / Бангладеш/ Молитва в поле (Моя Планета, одиночные)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2024 году, составило порядка двух тысяч от 557 участников из 36 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Польша, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Абдул Момин / Бангаладеш / От земли к перцу (Вид сверху, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Абдул Момин / Бангаладеш / От земли к перцу (Вид сверху, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Абдул Момин / Бангаладеш / От земли к перцу (Вид сверху, одиночные)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник прокомментировала объявление шорт-листа:
"Одним из важнейших этапов нашего конкурса является работа жюри. В юбилейном для конкурса имени Андрея Стенина году мы пригласили к участию в жюри обладателей Гран-при нашего конкурса предыдущих лет. Это фотографы из разных стран мира, которые сейчас уже стали признанными мастерами со своим экспертным мнением.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Аунг Чан Тар / Мьянма (Бирма) / Цветы лилии(Вид сверху, одиночные)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Аунг Чан Тар / Мьянма (Бирма) / Цветы лилии(Вид сверху, одиночные) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Аунг Чан Тар / Мьянма (Бирма) / Цветы лилии(Вид сверху, одиночные)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
Они подтвердили свой высочайший профессиональный уровень, выбрав в шорт-лист из большой и очень многоликой массы фотографий, поступивших на конкурс, действительно талантливые работы. Я всех приглашаю зайти на сайт нашего конкурса и познакомиться с ними. Молодые фотографы продолжают радовать нас своими работами, и мы счастливы помогать им на старте карьеры".
© Luke DrayЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Люк Дрей / Великобритания / Реальный климат Южного Судана (Главные новости, серии)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Люк Дрей / Великобритания / Реальный климат Южного Судана (Главные новости, серии) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Люк Дрей / Великобритания / Реальный климат Южного Судана (Главные новости, серии)
© Luke Dray
В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
О Конкурсе.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Раджендра Пандей / Индия / Вдовы-изгои (Портрет. Герой нашего времени, серии)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Раджендра Пандей / Индия / Вдовы-изгои (Портрет. Герой нашего времени, серии) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Раджендра Пандей / Индия / Вдовы-изгои (Портрет. Герой нашего времени, серии)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Сергей Алексеев / Россия / Свет миру (Портрет. Герой нашего времени, серии)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Сергей Алексеев / Россия / Свет миру (Портрет. Герой нашего времени, серии) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Сергей Алексеев / Россия / Свет миру (Портрет. Герой нашего времени, серии)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
© Courtesy of Andrei Stenin CompetitionЛауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Анна Плюснина / Россия / Посмотреть в глаза человеку (Портрет. Герой нашего времени, серии)
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Анна Плюснина / Россия / Посмотреть в глаза человеку (Портрет. Герой нашего времени, серии) - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2024
Лауреат Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина. Анна Плюснина / Россия / Посмотреть в глаза человеку (Портрет. Герой нашего времени, серии)
© Courtesy of Andrei Stenin Competition
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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