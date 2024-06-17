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Политик о полной отмене визового режима с Россией для граждан Грузии
Политик о полной отмене визового режима с Россией для граждан Грузии
Sputnik Грузия
Грузинский политик заявил, что можно только приветствовать полную отмену визового режима с Россией для граждан Грузии. 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T22:36+0400
2024-06-17T22:36+0400
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Грузинская партия "Солидарность во имя мира" надеется, что российская сторона в кратчайшие сроки отреагирует на обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, заявил международный секретарь "Солидарности во имя мира" Мамука Пипия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."Очень надеемся, что на наше обращение отреагируют быстро, потому что для нашей эмиграции это жизненно необходимо. Мы очень рады, что российская сторона смотрит на это очень внимательно и в ближайшее время, надеемся, что визы будут полностью сняты. Это поспособствует еще большему сближению наших народов", - заявил он. По словам Пипия, частичная отмена визового режима привела к тому, что выросло число грузинских нелегалов. Официальное видеообращение, записанное на съезде партии 15 июня, направили Путину международный секретарь "Солидарности во имя мира" Мамука Пипия и другие члены политсовета партии.В обращении также говорится об освобождении от ответственности тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, грузия, россия, визы, россия отменила визы для граждан грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, грузия, россия, визы, россия отменила визы для граждан грузии, видео

Политик о полной отмене визового режима с Россией для граждан Грузии

22:36 17.06.2024
© video: Sputnik
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Грузинский политик заявил, что можно только приветствовать полную отмену визового режима с Россией для граждан Грузии.
Грузинская партия "Солидарность во имя мира" надеется, что российская сторона в кратчайшие сроки отреагирует на обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, заявил международный секретарь "Солидарности во имя мира" Мамука Пипия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
"Очень надеемся, что на наше обращение отреагируют быстро, потому что для нашей эмиграции это жизненно необходимо. Мы очень рады, что российская сторона смотрит на это очень внимательно и в ближайшее время, надеемся, что визы будут полностью сняты. Это поспособствует еще большему сближению наших народов", - заявил он.
По словам Пипия, частичная отмена визового режима привела к тому, что выросло число грузинских нелегалов.
Официальное видеообращение, записанное на съезде партии 15 июня, направили Путину международный секретарь "Солидарности во имя мира" Мамука Пипия и другие члены политсовета партии.В обращении также говорится об освобождении от ответственности тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.
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