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Политик о полной отмене визового режима с Россией для граждан Грузии

Политик о полной отмене визового режима с Россией для граждан Грузии

Sputnik Грузия

Грузинский политик заявил, что можно только приветствовать полную отмену визового режима с Россией для граждан Грузии. 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T22:36+0400

2024-06-17T22:36+0400

2024-06-17T22:36+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

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Грузинская партия "Солидарность во имя мира" надеется, что российская сторона в кратчайшие сроки отреагирует на обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии, заявил международный секретарь "Солидарности во имя мира" Мамука Пипия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия."Очень надеемся, что на наше обращение отреагируют быстро, потому что для нашей эмиграции это жизненно необходимо. Мы очень рады, что российская сторона смотрит на это очень внимательно и в ближайшее время, надеемся, что визы будут полностью сняты. Это поспособствует еще большему сближению наших народов", - заявил он. По словам Пипия, частичная отмена визового режима привела к тому, что выросло число грузинских нелегалов. Официальное видеообращение, записанное на съезде партии 15 июня, направили Путину международный секретарь "Солидарности во имя мира" Мамука Пипия и другие члены политсовета партии.В обращении также говорится об освобождении от ответственности тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.

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