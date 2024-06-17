https://sputnik-georgia.ru/20240617/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-17-do-23-iyunya-288436302.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 17 до 23 июня

Sputnik Грузия

Максимальная температура воздуха поднимется до 33 градусов тепла 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T19:09+0400

2024-06-17T19:09+0400

2024-06-17T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси жаркую и солнечную погода и временами осадки. В понедельник, 17 июня, в Тбилиси ожидается облачная погода и временами осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:37. Во вторник, 18 июня, в Тбилиси синоптики прогнозируют местами ясную, местами облачную погоду с осадками. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 22 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:38. В среду, 19 июня, в Тбилиси ожидается местами ясная, местами облачная погода. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В четверг, 20 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода, вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В пятницу, 21 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода, вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В субботу, 22 июня, погода в Тбилиси прояснится, ожидается солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:38. В воскресенье, 23 июня, в Тбилиси сохранится солнечная и ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Восход солнца будет в 05:26. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, точный прогноз погоды в тбилиси, грузия, новости, тбилиси