https://sputnik-georgia.ru/20240617/v-gruzii-musulmane-otmechayut-kurban-bayram---video-288448457.html

В Грузии мусульмане отмечают Курбан-Байрам – видео

В Грузии мусульмане отмечают Курбан-Байрам – видео

Sputnik Грузия

Мусульмане всего мира и Грузии отмечают большой праздник Курбан-Байрам, который длится три дня 17.06.2024, Sputnik Грузия

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В Батуми в центральной мечети состоялась праздничная служба. В дни праздника верующие навещают могилы близких, щедро раздают милостыню, помогают обездоленным, делятся праздничным угощением со всеми, независимо от вероисповедания.

батуми

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