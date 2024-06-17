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В Грузии мусульмане отмечают Курбан-Байрам – видео
В Грузии мусульмане отмечают Курбан-Байрам – видео
Sputnik Грузия
Мусульмане всего мира и Грузии отмечают большой праздник Курбан-Байрам, который длится три дня 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T16:43+0400
2024-06-17T16:43+0400
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В Батуми в центральной мечети состоялась праздничная служба. В дни праздника верующие навещают могилы близких, щедро раздают милостыню, помогают обездоленным, делятся праздничным угощением со всеми, независимо от вероисповедания.
батуми
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мусульмане, ислам, религия , мечеть, батуми, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мусульмане, ислам, религия , мечеть, батуми, видео
В Грузии мусульмане отмечают Курбан-Байрам – видео
16:43 17.06.2024 (обновлено: 17:07 17.06.2024)
Мусульмане всего мира и Грузии отмечают большой праздник Курбан-Байрам, который длится три дня
В Батуми в центральной мечети состоялась праздничная служба. В дни праздника верующие навещают могилы близких, щедро раздают милостыню, помогают обездоленным, делятся праздничным угощением со всеми, независимо от вероисповедания.