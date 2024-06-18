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Денежные переводы в Грузию – новая статистика

Денежные переводы в Грузию – новая статистика

Sputnik Грузия

В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T09:01+0400

2024-06-18T09:01+0400

2024-06-18T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 31,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 375,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 280 миллионов долларов – 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в мае снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2024 года снизились на 27,1% по сравнению с маем 2023 года и составили 284,3 миллиона долларов.В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию.В мае из России перечислено 48,1 миллиона долларов – 16,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2024 года поступило денежных переводов на 69,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 30,1 миллиона долларов, что на 3,5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За пять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 145,6 миллиона долларов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"