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Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Sputnik Грузия
В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T09:01+0400
2024-06-18T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 31,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 375,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 280 миллионов долларов – 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в мае снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2024 года снизились на 27,1% по сравнению с маем 2023 года и составили 284,3 миллиона долларов.В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию.В мае из России перечислено 48,1 миллиона долларов – 16,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2024 года поступило денежных переводов на 69,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 30,1 миллиона долларов, что на 3,5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За пять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 145,6 миллиона долларов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Денежные переводы в Грузию – новая статистика

09:01 18.06.2024 (обновлено: 13:50 18.06.2024)
© photo: Sputnik / StringerКупюры достоинством сто долларов и сто лари
Купюры достоинством сто долларов и сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 31,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 375,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-май 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

280,0

-71,8

Италия

228,8

10,5

США

217,5

37,6

Греция

102,4

5,9

Израиль

101,1

15,8

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 280 миллионов долларов – 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Перечисления из России в мае снизились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2024 года снизились на 27,1% по сравнению с маем 2023 года и составили 284,3 миллиона долларов.
В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию.
Статистика денежных переводов в Грузию за май 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Италия

48,12

7,7

Россия

48,11

-69,5

США

47,2

22,1

Греция

22,0

2,0

Израиль

21,8

20,3

В мае из России перечислено 48,1 миллиона долларов – 16,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2024 года поступило денежных переводов на 69,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В мае из Грузии за границу перевели 30,1 миллиона долларов, что на 3,5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.
За пять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 145,6 миллиона долларов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2023 года.
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