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Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Sputnik Грузия
В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T09:01+0400
2024-06-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 31,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 375,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 280 миллионов долларов – 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в мае снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2024 года снизились на 27,1% по сравнению с маем 2023 года и составили 284,3 миллиона долларов.В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию.В мае из России перечислено 48,1 миллиона долларов – 16,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2024 года поступило денежных переводов на 69,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ мае из Грузии за границу перевели 30,1 миллиона долларов, что на 3,5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За пять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 145,6 миллиона долларов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
09:01 18.06.2024 (обновлено: 13:50 18.06.2024)
В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-май 2024 года снизился на 31,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 375,2 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-май 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
280,0
-71,8
Италия
228,8
10,5
США
217,5
37,6
Греция
102,4
5,9
Израиль
101,1
15,8
По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 280 миллионов долларов – 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в мае снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в мае 2024 года снизились на 27,1% по сравнению с маем 2023 года и составили 284,3 миллиона долларов.
В мае Италия впервые за несколько лет стала лидером по объему переводов в Грузию.
Статистика денежных переводов в Грузию за май 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Италия
48,12
7,7
Россия
48,11
-69,5
США
47,2
22,1
Греция
22,0
2,0
Израиль
21,8
20,3
В мае из России перечислено 48,1 миллиона долларов – 16,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в мае 2024 года поступило денежных переводов на 69,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В мае из Грузии за границу перевели 30,1 миллиона долларов, что на 3,5% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.
За пять месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 145,6 миллиона долларов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2023 года.